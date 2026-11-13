فضای اداری اداره کل آموزش و پرورش فارس امروز برای لحظاتی از جریان عادی فاصله گرفت و میزبان آیین معنوی تشییع و وداع با پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - استان فارس این هفته در حالی میزبان شهروندان حاضر در آیین‌های معنوی تشییع و تدفین شهدای گمنام دوران دفاع مقدس است که اداره کل آموزش و پرورش استان نیز به عنوان یکی از پایگاه‌های برپایی این مراسم، میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام بود.

در حالی که فضای اداره کل عطرآگین از حضور پیکر پاک یک شهید گمنام بود، کارکنان و مسئولان این اداره در غم و شادی ایثارگری او، با وی وداعی عاشقانه داشتند.

این آیین معنوی بار دیگر یادآور ایثار و فداکاری رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به ویژه میان کارکنان و دانش‌آموزان است.