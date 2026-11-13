مائوریسیو پوچتینو به عنوان سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد انتخاب و معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - باشگاه منچستریونایتد و فدراسیون فوتبال آمریکا به توافق رسیدند تا مائوریسیو و کادرش پس از پایان فیفادی به اولدترافورد منتقل شوند و بدین ترتیب پوچتینو از ۱۸ نوامبر (۵ روز دیگر) سرمربی شیاطین سرخ خواهد بود.

پوچتینو به طور مداوم در بالاترین سطح فوتبال در لیگ‌های مختلف بازی کرده است. او دوران مربیگری خود را در سال ۲۰۰۹ با اسپانیول آغاز کرد و سپس به ساوتهمپتون پیوست و در سال ۲۰۱۴ به تاتنهام منتقل شد.

پوچتینو در طول پنج فصل کامل حضور در تاتنهام هاتسپر، این باشگاه را به یکی از مدعیان همیشگی لیگ قهرمانان اروپا تبدیل کرد و چهار فصل متوالی جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب کرد و در سال ۲۰۱۹ این باشگاه را به فینال لیگ قهرمانان اروپا رساند، اما در مقابل لیورپول یورگن کلوپ ناکام ماند.

او سابقه هدایت پاری سن ژرمن و چلسی را نیز در کارنامه خود دارد.

او در جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی مردان آمریکا را به مرحله یک هشتم نهایی رساند.