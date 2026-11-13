باشگاه خبرنگاران جوان - ال‌گور، سناتور و معاون اسبق رئیس‌جمهور آمریکا و ارائه‌دهنده پنل تخصصی «کلایمت تریس» (Climate TRACE) در حاشیه سی‌ویکمین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل (COP31) با استناد به داده‌های رصد ماهواره‌ای، بر نقش مستقیم حملات نظامی آمریکا به ایران در افزایش چشمگیر انتشار گازهای گلخانه‌ای، آلودگی کربن و تشدید بحران اقلیمی در منطقه غرب آسیا صحه گذاشت.

در جریان پنل تخصصی ائتلاف بین‌المللی «کلایمت تریس» (Climate TRACE) که با محوریت شفافیت داده‌های اقلیمی و پایش ماهواره‌ای منابع انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در حاشیه اجلاس کاپ ۳۱ برگزار شد، پیامد‌های مخرب تنش‌های نظامی بر محیط زیست ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس یافته‌های ارائه‌شده در این نشست، عملیات نظامی و تهاجم آمریکا علیه زیرساخت‌های ایران در سال جاری میلادی، موجب افزایش ناگهانی انتشار گاز‌های گلخانه‌ای و آلاینده‌های جوی در منطقه شده است.

این گزارش در پنل تخصصی «کلایمت تریس» در حالی صورت می‌گیرد که طبق گزارش‌های رسمی ارائه‌شده از سوی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس آنتالیا، حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات کشورمان مستقیماً منجر به آزادسازی دست‌کم ۱.۵ میلیون تن دی‌اکسیدکربن شده است.

این میزان خسارت زیست‌محیطی در شرایطی به منطقه تحمیل شد که صنعت برق ایران در سال ۲۰۲۶ با تولید بیش از ۴.۵ میلیارد کیلووات‌ساعت برق تجدیدپذیر و پاک، از انتشار ۲.۵ میلیون تن کربن جلوگیری کرده بود.

کارشناسان حاضر در کاپ ۳۱ تأکید دارند که استثنا شدن انتشارات نظامی از گزارش‌های اجباری کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (UNFCCC) به بهانه امنیت ملی، به بزرگ‌ترین حفره در مسیر تحقق اهداف توافق پاریس تبدیل شده و ابزار‌های مستقل رصد ماهواره‌ای همچون «کلایمت تریس» اکنون پرده از هزینه سنگین اقلیمی ماجراجویی‌های نظامی برمی‌دارند.

منبع: وزارت نیرو