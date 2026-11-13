با قرمزشدن شاخص آلودگی هوای تهران، کارگروه اضطرار آلودگی هوا از اجرای طرح زوج و فرد از درِ منازل و توقف فروش مجوز طرح ترافیک از فردا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران برگزار شد. معاون شهردار تهران محسن‌هرمزی با بیان اینکه مدارس فردا تعطیل نیست گفت که از فردا طرح زوج و فرد از درِ منازل اجرا می‌شود و فروش مجوز طرح ترافیک نیز متوقف خواهد شد.

شاخص آلودگی هوای تهران از دقایقی پیش وارد محدوده قرمز شده و هوا در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌های جامعه قرار گرفته است.

این در حالی است که شاخص آلودگی هوا در ۲۴ ساعت گذشته در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار داشت.

سازمان هواشناسی نیز اعلام کرده است که تا روز دوشنبه، تهران، اراک و چند کلان‌شهر دیگر در معرض تداوم آلودگی هوا و شرایط هشدار قرار دارند.

 تصمیم دقایقی پیش کمیته اضطرار باتوجه‌به وضعیت فعلی آلودگی هوا اتخاذ شده است و در صورت افزایش شاخص آلودگی، تصمیم جدیدی درباره نحوه فعالیت مدارس گرفته و اعلام می‌شود.

منبع: فارس

برچسب ها: مدارس ، کارگروه اضطرار آلودگی هوا
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