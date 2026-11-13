همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه دخت نبی مکرم اسلام پیکرشهدای گمنام در کرمان تشییع ودفن شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد - چند روزی است حال وهوای شهر بارانی است واز آن دلرباتر معطر به عطرحضور مردان دلاوری از جنس جهاد وشهادت، شهدای گمنامی که همزمان با ایام فاطمیه میهمان خانه دل کرمانی‌ها شده‌اند، است.

چند روز در تمام مساجد و مدارس و مجالس عزای فاطمیه و خانه شهدای جنگ‌های اخیر ومیادین تجمع مردم مبعوث زیارت شده‌اند واشک‌های بی شماری را شاهد بوده‌اند، اشک‌های خسته‌ای که برگونه‌های مضطرب محبین اهل بیت می‌نشیند

همه جا مملو شده از نوای شهیدگمنام خوش آمدی مسافرم خسته نباشی پهلوون.

اما جنس بدرقه آخر از جنس دست و پازدن برای گرفتن پاسخی براین همه اشک بی جواب است، امروز جمعه ۲۲ آبان ماه کرمان پیکر ۱۷ رزمنده گمنام سال‌های دفاع مقدس را به آغوش می‌کشد.

مصلی امام علی کرمان و بعد ازپایان نماز جمعه این هفته، مردم عزادار دختر رسول مهربانی‌ها در سالروز شهادت این مادرمهربان وجوان زیر تابوت شهید ۲۷ ساله‌ای را گرفته‌اند که قرار است میهمان تولیدکننده‌ها وصنعتگران شهرک صنعتی سدید کرمان شود.

اغلب تولیدکننده‌ها یا دارندگان واحد‌های تولیدی که جوان هستند لباس مشکی به تن به پیشواز پیکر شهید می‌آیند باخودم فکر میکنم اگر دیروز این شهید ۲۷ ساله به جبهه نرفته و در گمنامی با شهادتش از مرز‌های کشور دفاع نکرده بود شاید امروز شهرک سدیدی برای تولیدات جوانان این مرز وبوم پابرجا نمی‌ماند.

شهرک سدید که تیم مدیریت واجرایی اش اغلب بچه‌های مسجد امام حسین (ع) هستند با جمع آوری کمک از واحد‌های تولیدی که قریب ۱۱۰ واحد هستند خودشان شخصا هزینه مراسم تشییع وتدفین شهید را برعهده گرفته‌اند از فضاسازی بیرونی تا محوطه دفن شهید تا توزیع ناهار بین میهمانان که جمعیت قابل توجهی شده‌اند با هزینه خود تولیدکنندگان شهرک مدیریت شده است.

گوسفندی را آماده قربانی جلوی پای شهیدی که حالا روی شانه هم سن وسالانش به وطن برگشته، اما به شکل گمنام قصد آرام گرفتن در این شهرک پرکار را دارد، کرده‌اند.

تیم‌های مختلف هدایت میهمانان که از شهر مسافت چند کیلومتری را طی کرده‌اند برعهده دارند از راهنمای پارکینگ تا راهنمای خدمات ونیزتوزیع کنندگان ناهار همگی جوان وکم سن وسال واغلب بچه مسجدی‌ها وهیاتی‌ها هستند و کار را خوب و سریع انجام می دهند.

مداحان شروع به مدیحه سرایی و گریه در مصایب‌ ام ابیهای پیامبر حضرت صدیقه طاهره (س) مشغول هستند جمعیت دور محل آرامگاه شهید حلقه زده‌اند تا مراسم به پایان برسد، هوای پاییزی نسبتا مطلوبی در کرمان داریم.

بعد از مداحی واشک وگریه پیکر شهید برای ادای نماز وتلقین به جایگاه برده می‌شود و سپس در جایگاه خود در پارک زیبای شهرک درجوار مسجد ابوالفضل آرام می‌گیرد.

مادران مسن زیرچادر‌ها درحال گریه هستند وقتی مداح می‌گوید مادر‌ها برای این جوان ۲۷ ساله مادری کنید شاید مادرش از دنیا رفته باشد کسی چه می‌داند شاید فرزندانش جایی چشم براه خبری از او هستند و همه جمعیت گریان می‌شوند؛ یکی برادر یکی خواهر ویکی مادرش می‌شود.

پیکرشهید توسط بچه‌های تولیدکننده و کارمندان شهرک گلباران می‌شود و مردم عزادار ضجه می‌زنند بیاد تنهایی شهدای گمنام بیاد عملیات های غرور آفرینی که به امنیت شان انجامیده ومن بی صدا دلم به کوچه‌های مدینه می‌رود به روزی که مادرسادات و‌ام الائمه وصیت کرد کسی را برای تشییع پیکرش خبر نکنند وچه غریبانه زهرای مرضیه سلام الله علیها شبانه به خاک سپرده شد انگار نه انگار دخترپیامبر اسلام بود ودشمنان دین آن فجایع را به او تحمیل کردند.

مراسم تمام می‌شود پیکر کوچک شده شهید گمنام درشهرک صنعتی سدید کرمان دفن می‌شود و روی مزار سیمان می‌شود وپارچه سرخ منقش به یازهرا (س) روی آن پهن می شود و بعد مردم برای دست گذاشتن بر سنگ مزارش عجله کنان راه را بازمی کنند و محل آرامگاه پر از صدای گریه می‌شود.

شادی روی تمام شهدای گمنامی که در سالروز شهادت زهراسلام الله علیها شهیده بدون قبر ونشان اهل بیت به آغوش خاک وطن سپرده شدند، صلوات.