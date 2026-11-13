باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خواست در مذاکرات آتی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه که قرار است اواخر آبان در چین برگزار شود، «از هرگونه اقدام غافلگیرکننده خودداری کند».

مرتس در دوبلین گفت برخی نگرانند که این دیدار به «تکرار نشست انکوریج» تبدیل شود؛ اشاره او به دیدار ترامپ و پوتین در شهر انکوریج آلاسکا بود که مقامات اروپایی آن را لحظه‌ای سرنوشت‌ساز در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین می‌دانستند.

صدراعظم آلمان خطاب به آمریکا گفت: «می‌خواهم پیام خود را بسیار روشن بیان کنم: لطفاً هیچ غافلگیری در کار نباشد. همچنان در کنار تیم اروپا و تیم اوکراین باشید».

مرتس تأکید کرد محور اصلی مذاکرات پیش رو باید این باشد که پس از برقراری صلح، امنیت اوکراین در چه چارچوبی تضمین خواهد شد؛ هرچند به گفته او، پیش از هر چیز باید به صلح دست یافت.

نشست انکوریج در آلاسکا، اواخر مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد. این نخستین دیدار حضوری دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین پس از آغاز جنگ اوکراین بود. دو رئیس‌جمهور حدود سه ساعت گفت‌و‌گو کردند، اما نشست بدون توافق آتش‌بس یا اعلام نتیجه مشخصی پایان یافت.

نگرانی رهبران اروپایی از آن نشست فقط به نتیجه مذاکرات مربوط نبود بلکه نحوه برخورد ترامپ با پوتین و احتمال توافق بر سر اوکراین بدون حضور اوکراین و اروپا نیز برایشان نگران‌کننده بود. در این نشست، ترامپ شخصاً از پوتین استقبال کرد، برای او مراسم فرش قرمز ترتیب داد و حتی یک بمب‌افکن راهبردی آمریکایی از فراز محل استقبال عبور کرد.

افزون بر این، گفت‌و‌گو‌ها صرفاً میان هیئت‌های آمریکایی و روسی انجام شد و زلنسکی به نشست دعوت نشده بود. کشور‌های اروپایی نیز در تصمیم‌گیری درباره آینده جنگ نقشی نداشتند. این مسئله برای اروپا نگران‌کننده بود.

پس از نشست نیز ترامپ گفت که ترجیح می‌دهد به‌جای توافق موقت برای آتش‌بس، مستقیماً به توافق صلح برسد؛ در حالی که اوکراین خواستار آتش‌بس فوری بود.

منبع: رویترز