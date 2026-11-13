باشگاه خبرنگاران جوان - هم‌زمان با سفر رئیس‌کل دادگستری استان فارس به شهرستان مرودشت، جلسه صلح و سازش این پرونده برگزار شد و اولیای دم با گذشت از حق قانونی و شرعی خود برای قصاص، زمینه رهایی محکوم را از مجازات قصاص فراهم کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی‌نسب، رئیس‌کل دادگستری استان فارس، در این جلسه ضمن قدردانی از تصمیم ارزشمند اولیای دم اظهار کرد: عفو و بخشش از سنت‌های ارزشمند و آموزه‌های مورد تأکید دین مبین اسلام است و شایسته است همگان به این خصلت والای انسانی تأسی کنند.

او خطاب به اولیای دم افزود: شما از حق شرعی و قانونی خود برای قصاص قاتل فرزندتان گذشتید؛ بنابراین تردید نکنید که این اقدام انسان‌دوستانه، افزون بر آثار ارزشمند دنیوی، موجبات خشنودی و رضایت الهی را فراهم خواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان فارس با اشاره به بزرگواری و ایمان اولیای دم در اتخاذ چنین تصمیمی، ابراز امیدواری کرد که این اقدام خداپسندانه به الگویی فراگیر تبدیل شود و فرهنگ صلح، سازش و گذشت بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.

در پایان این جلسه، اولیای دم با اعلام رضایت و امضای صورت‌جلسه رسمی، از حق قصاص گذشتند و زمینه رهایی محکوم از مجازات قصاص را فراهم کردند.

منبع: دادگستری فارس