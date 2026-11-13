یک فروند پهپاد «MQ ۱» آمریکایی توسط ارتش مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ساعاتی پیش، یک فروند پهپاد «MQ ۱» آمریکایی توسط ارتش در منطقه کوهستک (سواحل سیریک) مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: ارتش ، پهپاد
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