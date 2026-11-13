یک فروند پهپاد «MQ ۱» آمریکایی توسط ارتش مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a\u06cc \u067e\u06cc\u0634\u060c \u06cc\u06a9 \u0641\u0631\u0648\u0646\u062f \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u00abMQ \u06f1\u00bb \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06a9\u0648\u0647\u0633\u062a\u06a9 (\u0633\u0648\u0627\u062d\u0644 \u0633\u06cc\u0631\u06cc\u06a9) \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a \u0648 \u0645\u0646\u0647\u062f\u0645 \u0634\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0627\u06cc\u0633\u0646\u0627\u00a0