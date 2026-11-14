باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - یاسر میرزایی معاون سیاست‌گذاری مصرف و هدفمندی یارانه‌های انرژی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به رویکردهای جدید سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در حوزه مدیریت مصرف اظهار کرد: تاکنون در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با مصرف انرژی، دو موضوع به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته بود که در رویکرد جدید سازمان، تمرکز ویژه‌ای بر آن‌ها صورت گرفته است.

وی افزود: نخستین موضوع، تشویق صرفه‌جویان انرژی و بهره‌مند کردن آن‌ها از منافع اقتصادی ناشی از کاهش مصرف است؛ موضوعی که در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، تلاش می‌کنیم سازوکاری ایجاد کنیم که افراد و مجموعه‌های صرفه‌جو بتوانند از عواید حاصل از صرفه‌جویی خود بهره‌مند شوند.

معاون سیاست‌گذاری مصرف و هدفمندی یارانه‌های انرژی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با بیان اینکه بازگشت منافع حاصل از صرفه‌جویی به صرفه‌جویان یکی از محورهای اصلی این برنامه است، ادامه داد: این موضوع می‌تواند از طریق فروش حامل انرژی صرفه‌جویی‌شده در بازار یا استفاده از آن در بخش دیگری از مصارف انرژی در همان استان محقق شود.

میرزایی دومین محور رویکرد جدید را واگذاری نقش محوری به مدیریت‌های محلی و استانی دانست و گفت: پیش از این، بسیاری از طرح‌ها در سطح ملی و در مرکز کشور طراحی و اجرا می‌شد و در این فرآیند، ظرفیت‌ها، مسائل و توانمندی‌های محلی و استانی کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت.

وی تصریح کرد: در نقشه راه جدید که مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز قرار دارد، مدیریت‌های استانی و ظرفیت‌های بومی نقش اصلی را بر عهده خواهند داشت. به این معنا که هر استان با توجه به شرایط آب‌وهوایی، الگوی مصرف در بخش‌های مختلف و ظرفیت‌های علمی، صنعتی و اجرایی خود می‌تواند برای مدیریت مصرف انرژی ایده‌پردازی و اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه منافع حاصل از کاهش مصرف باید در اختیار مدیریت‌های محلی قرار گیرد، افزود: این مدیریت‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، انرژی صرفه‌جویی‌شده را در بازار عرضه کنند یا آن را در بخش دیگری از مصارف همان استان به کار بگیرند. این دو رویکرد، از تفاوت‌های مهم نقشه راه جدید با روش‌هایی است که پیش از این در حوزه مدیریت مصرف انرژی دنبال می‌شد.

تدوین برنامه جامع برای مدیریت مصرف بنزین، گاز و برق

معاون سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در ادامه با تشریح اقدامات این سازمان از زمان تشکیل آن گفت: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان، تدوین برنامه جامع برای هر یک از حامل‌های انرژی است تا مشخص شود در افق سه تا پنج سال آینده چه اقداماتی باید انجام شود.

میرزایی افزود: از زمان تشکیل رسمی سازمان در خردادماه، بخشی از فعالیت‌ها به تدوین این برنامه‌ها اختصاص یافته و برای چند حامل انرژی از جمله بنزین، گاز و برق، برنامه‌های جامع همراه با اقدامات جزئی و اهداف مشخص تدوین شده است که به‌زودی منتشر خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای اقتصادی در حوزه انرژی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی کشور، اختلال در نظام علامت‌دهی و انگیزه‌بخشی به فعالان اقتصادی در حوزه انرژی است. سیاست‌هایی که طی دهه‌های گذشته در این بخش اعمال شده، موجب شده است بسیاری از فعالان اقتصادی، از تولیدکنندگان و مشترکان خانگی گرفته تا بخش خدمات و صنایع، تصمیم‌های اقتصادی خود را متناسب با واقعیت‌های حوزه انرژی اتخاذ نکنند.

میرزایی ادامه داد: در شرایطی که سازوکارهای اقتصادی به‌درستی عمل می‌کنند، تولیدکننده و مصرف‌کننده بر اساس علائم و انگیزه‌های اقتصادی تصمیم می‌گیرند؛ اما در کشور ما این علامت‌دهی با اختلال مواجه شده و همین مسئله بر رفتار و تصمیم‌های اقتصادی فعالان مختلف اثر گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین محورهای کاری سازمان، طراحی و اجرای سازوکارهایی است که بتواند بدون ایجاد ناپایداری و تحمیل شوک به اقتصاد کشور، علائم و انگیزه‌های اقتصادی صحیح را در میان فعالان اثرگذار حوزه انرژی ایجاد کند.

معاون سیاست‌گذاری مصرف و هدفمندی یارانه‌های انرژی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به طرح بازگرداندن منافع حاصل از صرفه‌جویی به مشارکت‌کنندگان گفت: این طرح با هدف ایجاد انگیزه اقتصادی برای مشترکان، شرکت‌های کاربر، صنایع و ارائه‌دهندگان خدمات انرژی دنبال می‌شود تا هر یک از این مجموعه‌ها بتوانند از منافع اقدامات خود برای کاهش مصرف انرژی بهره‌مند شوند.

میرزایی در پایان ابراز امیدواری کرد: با پیشبرد هم‌زمان تدوین برنامه‌های جامع برای حامل‌های انرژی، تقویت مدیریت‌های استانی و اصلاح سازوکارهای اقتصادی و انگیزشی، شاهد تحولات مثبتی در حوزه انرژی کشور طی ماه‌ها و سال‌های آینده باشیم.