منابع از سفر رئیس موساد به واشنگتن برای گفت‌و‌گو درباره جنگ ایران خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «رومن گافمن» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) روز جمعه برای گفت‌و‌گو با مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ درباره جنگ ایران به واشنگتن سفر کرد. 

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و از نزدیک‌ترین متحدان گافمن، ترامپ را برای ازسرگیری جنگ علیه ایران تحت فشار قرار داده است.

به گفته منابع آگاه، گافمن با جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، دیدار می‌کند. همچنین انتظار می‌رود او به میامی سفر کند تا با استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید هم گفت‌و‌گو کند.

پیش از این، یک مقام آمریکایی گفته بود که ترامپ و نتانیاهو در تماس تلفنی در پنجم نوامبر (۱۴ آبان) درباره جنگ ایران گفت‌و‌گو کرده‌اند.

این سفر همچنین در شرایطی انجام می‌شود که نتانیاهو پس از انتخابات در سرزمین‌های اشغالی، اکثریت خود را در پارلمان از دست داده است.

گادی آیزنکوت، رقیب سیاسی او مأمور تشکیل کابینه جدید شده، اما هنوز مشخص نیست بتواند این مأموریت را به سرانجام برساند.

به نوشته آکسیوس، مقامات ائتلاف مخالف نتانیاهو نگرانند که او برای تضعیف تلاش‌های آیزنکوت جهت تشکیل کابینه، حمله‌ای علیه ایران ترتیب دهد یا ایران را به انجام حملات علیه تل‌آویو تحریک کند. 

در صورت موفقیت آیزنکوت در تشکیل کابینه، نتانیاهو از قدرت کنار خواهد رفت.

پیش از این و در روز پنجشنبه، نتانیاهو در دیداری دو ساعته با آیزنکوت، او را در جریان وضعیت مربوط به ایران قرار داد. در همین حال، یک منبع نزدیک به آیزنکوت گفت که او شرایط فعلی را مستلزم اقدام نظامی فوری علیه ایران نمی‌داند.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، بنیامین نتانیاهو ، رئیس موساد
خبرهای مرتبط
ادعای ترامپ: به درخواست کشورهای منطقه از تشدید اقدامات علیه ایران خودداری کردیم
گروسی خواستار ازسرگیری همکاری‌های فنی با ایران شد
سنتکام ادعای آماده‌سازی اسرائیل برای حمله مجدد به ایران را رد کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سنتکام ادعای آماده‌سازی اسرائیل برای حمله مجدد به ایران را رد کرد
ادعای ترامپ: به درخواست کشورهای منطقه از تشدید اقدامات علیه ایران خودداری کردیم
نتانیاهو آیزنکوت را در جریان تحولات امنیتی اسرائیل قرار داد
گروسی خواستار ازسرگیری همکاری‌های فنی با ایران شد
شی جین‌پینگ ریاست نشست رهبران اپک را بر عهده می‌گیرد
فارن افرز: دموکرات‌ها می‌توانند با قطع بودجه، جنگ آمریکا علیه ایران را متوقف کنند
جنگ در خلیج فارس؛ خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری و انقباض اقتصادی کشورهای عربی
تحرکات تازه آمریکا و فرانسه در سوریه
رقابت ون هولن و شومر برای تصدی رهبری اکثریت سنا
شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های یمن را برای یک سال دیگر تمدید کرد
آخرین اخبار
آکسیوس: رئیس موساد با مقام‌های ارشد دولت ترامپ دیدار می‌کند
صدراعظم آلمان: ترامپ در دیدار با پوتین، اروپا و اوکراین را غافلگیر نکند
کشته و زخمی شدن نظامیان سوری طی حمله‌ای در دیرالزور
زلنسکی برای رفع محدودیت استارلینک با آمریکا وارد رایزنی می‌شود
تردید ونس برای ریاست جمهوری پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره
کاهش احتمالی سفارش‌های نظامی ژاپن زیر فشار کسری بودجه
جنگ در خلیج فارس؛ خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری و انقباض اقتصادی کشورهای عربی
پسکوف: دور جدید مذاکرات سه‌جانبه در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌شود
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره کاهش تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶
گروسی خواستار ازسرگیری همکاری‌های فنی با ایران شد
تحرکات تازه آمریکا و فرانسه در سوریه
اسرائیل دستور قطع درختان بادام و پوشش گیاهی خودرو در اراضی الخلیل را صادر کرد
فارن افرز: دموکرات‌ها می‌توانند با قطع بودجه، جنگ آمریکا علیه ایران را متوقف کنند
اختلاف در اتحادیه اروپا بر سر انتخاب مذاکره‌کننده با روسیه
مقام انگلیسی: اهمیت باب‌المندب کمتر از تنگه هرمز نیست
رقابت ون هولن و شومر برای تصدی رهبری اکثریت سنا
ادعای ترامپ: به درخواست کشورهای منطقه از تشدید اقدامات علیه ایران خودداری کردیم
سنتکام ادعای آماده‌سازی اسرائیل برای حمله مجدد به ایران را رد کرد
شی جین‌پینگ ریاست نشست رهبران اپک را بر عهده می‌گیرد
شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های یمن را برای یک سال دیگر تمدید کرد
نتانیاهو آیزنکوت را در جریان تحولات امنیتی اسرائیل قرار داد
تاکید حماس برای تحقیقات بین‌المللی درباره حمله به مجتمع پزشکی ناصر
دبیرکل ناتو: مشخص نیست صلح در اوکراین نزدیک‌تر شده باشد
۴۴ کشته و زخمی طی تصادف زنجیره‌ای در فجیره امارات
ترامپ در تلاش برای تصویب بودجه نظامی پیش از بازگشت موج آبی به کنگره
حمله یمن به تاسیسات نفتی ینبع و ایستگاه پمپاژ نفت عربستان
سقوط ۳ درصدی قیمت طلا در پی افزایش بهای نفت
مکرون: شواهدی از دخالت قدرت‌های خارجی در تهدید‌های سایبری اروپا نداریم
کشته شدن ۴ نظامی ترکیه در حادثه سقوط بالگرد
وقوع حادثه دریایی در تنگه هرمز