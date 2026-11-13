باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پایگاه خبری آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «رومن گافمن» رئیس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) روز جمعه برای گفت‌و‌گو با مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ درباره جنگ ایران به واشنگتن سفر کرد.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و از نزدیک‌ترین متحدان گافمن، ترامپ را برای ازسرگیری جنگ علیه ایران تحت فشار قرار داده است.

به گفته منابع آگاه، گافمن با جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، دیدار می‌کند. همچنین انتظار می‌رود او به میامی سفر کند تا با استیو ویتکاف، فرستاده کاخ سفید هم گفت‌و‌گو کند.

پیش از این، یک مقام آمریکایی گفته بود که ترامپ و نتانیاهو در تماس تلفنی در پنجم نوامبر (۱۴ آبان) درباره جنگ ایران گفت‌و‌گو کرده‌اند.

این سفر همچنین در شرایطی انجام می‌شود که نتانیاهو پس از انتخابات در سرزمین‌های اشغالی، اکثریت خود را در پارلمان از دست داده است.

گادی آیزنکوت، رقیب سیاسی او مأمور تشکیل کابینه جدید شده، اما هنوز مشخص نیست بتواند این مأموریت را به سرانجام برساند.

به نوشته آکسیوس، مقامات ائتلاف مخالف نتانیاهو نگرانند که او برای تضعیف تلاش‌های آیزنکوت جهت تشکیل کابینه، حمله‌ای علیه ایران ترتیب دهد یا ایران را به انجام حملات علیه تل‌آویو تحریک کند.

در صورت موفقیت آیزنکوت در تشکیل کابینه، نتانیاهو از قدرت کنار خواهد رفت.

پیش از این و در روز پنجشنبه، نتانیاهو در دیداری دو ساعته با آیزنکوت، او را در جریان وضعیت مربوط به ایران قرار داد. در همین حال، یک منبع نزدیک به آیزنکوت گفت که او شرایط فعلی را مستلزم اقدام نظامی فوری علیه ایران نمی‌داند.

منبع: آکسیوس