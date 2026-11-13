همزمان با شهادت حضرت زهرا(س)، مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله فاضل لنکرانی با حضور علما، طلاب و اقشار مختلف مردم در قم برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم نوزدهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله فاضل لنکرانی،در سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)، با حضور جمعی از علما، فضلا، طلاب و اقشار مختلف مردم در دفتر آن مرحوم در قم برگزار شد و در فضایی سرشار از معنویت، یاد آن عالم فقید گرامی داشته شد.

در این مراسم که با مدیحه‌سرایی و مرثیه‌خوانی در رثای شهادت حضرت زهرا(س) همراه بود، مداحان اهل بیت(ع) با نوای گرم خود، فضایی سرشار از عشق و ارادت به اهل بیت(ع) را در میان حاضران ایجاد کردند و عزاداران در سوگ بانوی دو عالم به سینه‌زنی و نوحه‌سرایی پرداختند.

سخنران این مراسم، آیت‌الله فاضل لنکرانی را مجتهدی جامع و فقیهی برجسته دانست و افزود:ایشان در دوران مرجعیت و فقاهت خود، شاگردان بسیاری را تربیت و آثار علمی بی‌شماری را تقدیم جامعه حوزوی و دینی کرد.

وی در ادامه با اشاره به سیره علمی و عملی آن مرحوم افزود: آیت‌الله فاضل لنکرانی از ۱۳ سالگی وارد حوزه شد و تمام دوران زندگی خود را در حوزه گذراند و با تولید و نشر آثار علمی مختلف، توانست در دوران خود در علوم اسلامی و دینی منشأ اثر فراوانی باشد و خدمات ارزشمندی به جهان تشیع ارائه کند.

برچسب ها: آیت الله فاضل لنکرانی ، مراسم سالگرد
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