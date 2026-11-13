باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران روز جمعه (۲۲ آبان‌ماه) با حضور اعضای کارگروه و با توجه به هشدار سطح نارنجی پایداری جوی صادرشده از سوی اداره کل هواشناسی استان تهران به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.

در این نشست، با هدف حفظ سلامت شهروندان، کاهش انتشار آلاینده‌ها و محدودسازی مواجهه گروه‌های حساس و پرخطر با آلودگی هوا، مجموعه‌ای از اقدامات و محدودیت‌ها برای اجرا در کلیه شهرستان‌های استان تهران به‌استثنای فیروزکوه، پردیس و دماوند، از روز شنبه (۲۳ آبان) تا پایان روز یکشنبه (۲۴ آبان‌ماه) به تصویب رسید.

بر اساس مصوبات این کارگروه، کلیه جلسات دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای موارد ضروری که نیازمند حضور فیزیکی افراد است، به‌صورت برخط برگزار خواهد شد همچنین فعالیت‌های آموزشی مدارس به‌صورت حضوری برقرار خواهد بود، اما برگزاری برنامه‌های صبحگاهی و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی ممنوع است.

ممنوعیت صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک از سوی شهرداری تهران و اجرای طرح زوج و فرد از در منازل به استثنای سرویس مدارس و ادارات از دیگر مصوبات این جلسه است. بر این اساس، افرادی که پیش‌تر نسبت به خرید طرح ترافیک روزانه، ماهانه یا سالانه اقدام کرده‌اند نیز ملزم به رعایت مصوبات کارگروه خواهند بود.

همچنین فعالیت واحد‌های تولید آسفالت، شرکت سیمان تهران به‌جز خطوط فاقد آلایندگی و معادن شن و ماسه و بخش‌های گردوغبارزای معادن متوقف خواهد شد. فروش شن و ماسه نیز صرفاً از سوی واحد‌هایی مجاز است که مسیر‌های تردد و انتقال کامیون‌های دارای معاینه فنی معتبر را با استفاده از پساب، آب‌پاشی کنند.

بر اساس این مصوبات، تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین در سطح شهر ممنوع است و تنها خودرو‌های حامل مواد غذایی، دارویی و سوخت و ناوگان حمل بتن ثبت‌شده در سامانه پلیس، با مجوز پلیس راهور تهران بزرگ و به شرط برخورداری از معاینه فنی معتبر و نداشتن آلایندگی قابل مشاهده، مجاز به تردد خواهند بود.

جلوگیری از تردد وسایل نقلیه دودزا، خودداری از روشن نگه‌داشتن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌های مسافربری و توقفگاه‌های اتوبوسرانی، تشدید نظارت بر واحد‌های آلاینده و سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و واحد‌های صنعتی و تولیدی نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این مصوبه است.

در بخش دیگری از تصمیمات، شهرداری‌ها موظف به مدیریت ترافیک و پایش هوشمند آن، به‌روزرسانی تجهیزات نظارتی و استفاده مؤثر از دوربین‌های موجود و نصب دوربین‌های جدید در مسیر‌های پرتردد شدند همچنین کلیه فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح شهر‌ها در مدت اجرای مصوبات ممنوع اعلام شد.

بر اساس این صورت‌جلسه، دستگاه‌هایی که کارکنان آنها ناگزیر به فعالیت در فضای باز هستند، موظف به تأمین تجهیزات حفاظتی و امکانات خودمراقبتی برای کارکنان خواهند بود همچنین پایگاه‌های سیار فوریت‌های پزشکی اورژانس استان برای ارائه خدمات به شهروندان در وضعیت آماده‌باش قرار می‌گیرند.

استفاده از ماسک‌های مورد تأیید وزارت بهداشت به‌ویژه برای کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و تنفسی، زنان باردار و کارکنانی که بیشترین مواجهه را با آلودگی هوا دارند، مورد تأکید قرار گرفت. اطلاع‌رسانی عمومی درباره رعایت توصیه‌های بهداشتی، کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی، پرهیز از سفر‌های غیرضروری و جلوگیری از اقدامات آلاینده نیز بر عهده دستگاه‌های مسئول قرار گرفت.

همچنین جلوگیری از سوزاندن پسماند‌ها و شاخ و برگ درختان در محدوده و حریم شهر‌ها و روستاها، تشدید اقدامات بهداشتی و خودمراقبتی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و معرفی پایانه‌های درون‌شهری و برون‌شهری متخلف به مراجع قضایی در صورت عدم رعایت مصوبات، در این جلسه به تصویب رسید.

در پایان کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند پس از پایان شرایط اضطرار، گزارش مکتوب اقدامات انجام‌شده را همراه با مستندات به استانداری تهران و دبیرخانه کارگروه ارائه کنند.

منبع: روابط عمومی استانداری تهران