باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، شامگاه پنجشنبه از تحرکات دیپلماتیک بغداد با طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مهار پیامد‌های درگیری میان آمریکا و ایران خبر داد و تاکید کرد که با وجود مخالفت دو گروه مقاومت با تحویل سلاح‌هایشان به دولت، در پرونده انحصار سلاح پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

حسین در گفت‌و‌گو با شبکه «فرانس ۲۴» در حاشیه مجمع صلح پاریس که روزنامه «المدی» آن را منتشر کرد، گفت بغداد با طرف‌های مختلف در ارتباط است تا از ازسرگیری حملات و گسترش دامنه جنگ در منطقه جلوگیری کند.

او توضیح داد سفر علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، به تهران در چارچوب تلاش‌های بغداد برای نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا انجام شده است. این تلاش‌ها هم‌زمان با میانجی‌گری برخی کشور‌های حاشیه خلیج فارس برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به توافق‌های سیاسی صورت می‌گیرد.

وزیر خارجه عراق با اشاره به اینکه این کشور به‌طور مستقیم از جنگ آسیب دیده است، گفت اختلال در تردد دریایی در تنگه هرمز بر صادرات نفت و درآمد‌های عمومی عراق تاثیر گذاشته و خسارت‌های مالی قابل‌توجهی به این کشور وارد کرده است.

حسین درباره روابط بغداد و تهران نیز اذعان کرد که روابط دو کشور، با وجود پیوند‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی مستحکم، در مرحله‌ای دشوار و پیچیده قرار دارد.

وی در خصوص پرونده سلاح‌های خارج از چارچوب دولت تاکید کرد که مذاکرات با شماری از گروه‌های مقاومت پیشرفت داشته است، اما دو گروه همچنان با تحویل سلاح‌های خود به دولت مخالفت می‌کنند.

وزیر خارجه عراق نام این دو گروه را اعلام نکرد و جزئیاتی نیز درباره ماهیت توافق‌های حاصل‌شده با سایر گروه‌ها یا جدول زمانی اجرای آنها ارائه نداد. وی در عین حال تاکید کرد که گفت‌و‌گو‌ها برای حل این پرونده و جلوگیری از رویارویی مسلحانه ادامه دارد.

منبع: روزنامه المدی