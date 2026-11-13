باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز جمعه ادعا کرد تهدید‌های مرگباری که به گفته او علیه وی مطرح شده، باعث ترس و عقب‌نشینی‌اش نخواهد شد.

بسنت در گفت‌و‌گو با رسانه‌های آمریکایی مدعی شد: «اجازه نمی‌دهم تهدید‌های مرگباری که علیه من مطرح شده‌اند، مرا مرعوب کنند.»

پیش‌تر رسانه‌های آمریکایی در اوایل هفته جاری گزارش داده بودند که اسکات بسنت به دلیل تهدید‌هایی که ادعا می‌شود با ایران مرتبط هستند، به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

بسنت روز پنجشنبه نیز توضیح داد که پس از انتشار نشانی محل سکونت قبلی‌اش از سوی برخی رسانه‌های آمریکایی، مجبور به تغییر محل اقامت خود شده است؛ اقدامی که آن را «غیرمسئولانه» توصیف کرد.

رسانه‌های آمریکایی همچنین به نقل از منابعی گزارش دادند که تاد بلانش، دادستان کل آمریکا، نیز در حال حاضر در یک پایگاه نظامی اقامت دارد و چند ماه است در یک مرکز نظامی آمریکا در واشنگتن مستقر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، و مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، نیز به پایگاه نظامی «فورت مک‌نیر» در پایتخت آمریکا منتقل شده‌اند. همچنین استیون میلر، رئیس کارکنان کاخ سفید و شماری دیگر از کارکنان دولت آمریکا به اقامتگاه‌های حفاظت‌شده و تاسیسات نظامی دیگر منتقل شده‌اند.

منبع: اسپوتنیک