اردوغان و امیر قطر در جریان نشستی در استانبول توافق دفاع مشترک را به همراه چهار توافق‌نامه دیگر امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ترکیه و قطر امروز جمعه در پایان نشست دوازدهم کمیته عالی راهبردی مشترک دو کشور در استانبول، پنج توافق‌نامه امضا کردند که مهم‌ترین آنها توافق‌نامه دفاع مشترک بود. این توافق‌نامه را رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، امضا کردند.

شایان ذکر است که دو کشور در سال‌های اخیر همکاری‌های دفاعی و تسلیحاتی خود را توسعه داده‌اند. در اکتبر ۲۰۲۵ نیز تفاهم‌نامه‌ای در زمینه صنایع دفاعی امضا کردند و شرکت‌های دفاعی ترکیه از جمله «ASFAT» و «MKE» در فوریه همان سال توافق‌هایی با شرکت قطری «برزان هولدینگ» برای سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشترک به امضا رساندند. 

همچنین ترکیه، قطر، پاکستان و اندونزی در اکتبر ۲۰۲۶ تفاهم‌نامه «بدر» را با هدف گسترش تولید مشترک تجهیزات دفاعی، آموزش فنی و همکاری در تحقیق و توسعه امضا کردند.

بر اساس گزارش رویترز، دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه هدف از همکاری‌های جاری را جلوگیری از بازگشت جنگ به منطقه خلیج فارس و فراهم کردن زمینه گفت‌و‌گو و صلح اعلام کرده است؛ با این حال، جزئیات مفاد توافق دفاع مشترک جدید هنوز منتشر نشده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: رجب طیب اردوغان ، امیر قطر ، توافق نظامی
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