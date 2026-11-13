رئیس قوه قضاییه نوشت: تشییع پیکر‌های مطهر ۳۵۰ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس بر دستان مردم مبعوث، خون تازه‌ای به رگ‌های ملت ما تزریق کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مناسبت تشییع شهدای گمنام دفاع مقدس در فضای مجازی نوشت: امروز در سالروز شهادت زهرای‌اطهر سلام‌الله‌علی‌ها بار دیگر ایران اسلامی بوی بهشت گرفت و سرزمین ما به عطر شهادت و شهدا معطر شد.

تشییع پیکر‌های مطهر ۳۵۰ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس بر دستان مردم مبعوث، خون تازه‌ای به رگ‌های ملت ما تزریق کرد.

ما ملت شهادتیم و شهادت را از دامان مقدس حضرت زهرا (س) به ارث برده‌ایم؛ ما در سایه این ایمان الهی، از هیچ تهدیدی نمی‌هراسیم.

دشمن زبون در توهم خویش، هر روز مشق تهدید می‌کند و بر طبل ارعاب می‌کوبد، غافل از آنکه ملت فاطمی و حسینی ما که پیوند خورده با فرهنگ شهادت است، از تهدید پوشالی جبهه کفر، هراسی به دل راه نمی‌دهد.

هر شهیدی که بر دستان این مردم تشییع می‌شود، خشت محکمی است بر سنگر استوار مقاومت؛ و ما به پشتوانه‌ی این خون‌های مطهر، استوارتر از همیشه ایستاده‌ایم تا پرچم این نهضت الهی را به دست صاحب اصلی‌اش حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (ارواحنافداه) برسانیم. بعون الله تعالی

برچسب ها: محسنی اژه ای ، تشییع شهدا
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