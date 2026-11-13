مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محور‌های مواصلاتی شمال کشور و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی شمال کشور و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال ممنوع است و این محدودیت تا اطلاع بعدی ادامه دارد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: در محور هراز، ترافیک سنگین در محدوده سه‌راهی چلاو و بایجان در مسیر شمال به جنوب گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: در محور فیروزکوه نیز ترافیک سنگین در محدوده پل سفید و در مسیر رفت و برگشت و همچنین در محدوده‌های گیلاوند و کمربندی جنوبی بومهن مشاهده می‌شود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در آزادراه رشت–قزوین نیز ترافیک سنگین در حدفاصل دولت‌آباد تا رودبار وجود دارد. همچنین در محور قدیم بومهن–تهران در محدوده جاجرود ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی با بیان اینکه تردد در آزادراه تهران–پردیس در مسیر رفت و برگشت روان است، گفت: در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال و همچنین آزادراه قزوین–رشت در مسیر جنوب به شمال، تردد به‌صورت روان جریان دارد.

محرابی‌نیا با اشاره به وضعیت سایر محورهای مواصلاتی کشور تصریح کرد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران، ترافیک سنگین در حدفاصل کردان تا کمالشهر، محدوده گلشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلک گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قم–تهران نیز در حدفاصل بهشت زهرا تا میدان جهاد و در آزادراه ساوه–تهران در حدفاصل اورین تا فیروز بهرام، ترافیک سنگین وجود دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره محورهای مسدود غیرشریانی نیز گفت: محورهای هشتگرد–طالقان، پاوه–مریوان (گردنه تته) و وازک–بلده مسدود هستند.

محرابی‌نیا در پایان با اشاره به شرایط جوی محورهای مواصلاتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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