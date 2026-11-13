مدیرکل  پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تشدید آلودگی هوا در تهران و سایر کلان‌شهر‌های صنعتی و پرجمعیت طی روز‌های آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل  پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تشدید آلودگی هوا در تهران و سایر کلان‌شهرهای صنعتی و پرجمعیت طی روزهای آینده خبر داد و گفت: با تداوم پایداری نسبی جو و افزایش دما، شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا فراهم می‌شود؛ به‌طوری‌که برای روزهای شنبه و یکشنبه در تهران هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر شده است.

‌ضیائیان  اظهار کرد: طی سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی نسبتاً آرام همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود. این شرایط به‌ویژه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت جوی تهران افزود: پایداری جو در روزهای شنبه و یکشنبه، شرایط نامساعدی از نظر کیفیت هوا در تهران ایجاد خواهد کرد و با توجه به تشدید غلظت آلاینده‌ها، برای این دو روز هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر شده است.

وی در ادامه درباره تغییرات جوی ابتدای هفته آینده گفت: از اواخر وقت یکشنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی، ابتدا در غرب سواحل دریای خزر و استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل بارش‌های پراکنده آغاز می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با تقویت سامانه بارشی، مناطق شمالی و شمال‌غرب کشور تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار می‌گیرند و در این مناطق بارش باران، وزش باد و در برخی نقاط رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. همچنین کاهش محسوس دما در مناطق تحت تأثیر این سامانه رخ خواهد داد و بارش در مناطق سردسیر به شکل برف خواهد بود

وی در پایان با اشاره به وضعیت دریاها خاطرنشان کرد: طی دو روز آینده خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهند بود و از اواخر روز یکشنبه و طی روز دوشنبه نیز مواج بودن دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
کاهش دما در شمال شرق کشور ادامه دارد
تهران از جمعه درگیر آلودگی هوا می‌شود
بارش کشور ۵۷ درصد بالاتر از نرمال در سایه ال‌نینو؛ تداوم کم‌بارشی در حوضه‌های شرقی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صنعت لکوموتیوسازی در انتظار حمایت مالی و سفارش پایدار/ نیاز کشور به ۵۰۰ لکوموتیو در پنج سال آینده
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۲ آبان
فرونشست زمین؛ زنگ خطر خاموش کلان‌شهرها/فرونشست در برخی مناطق به ۳۰ سانتی‌متر رسید
۱۰۰ درصد درآمد مالیات خانه‌های خالی به شهرداری‌ها بازمی‌گردد/ نوسازی بافت‌های فرسوده با مالیات خانه‌های خالی
تولید گاز در سخت‌ترین شرایط ادامه دارد/ حادثه سکوی گازی تلفات جانی نداشت + فیلم
صرفه‌جویی برق در پاییز به تأمین گاز زمستان کمک می‌کند+فیلم
بورس تهران در انتظار آغاز معاملات شنبه/ ورود نقدینگی در هفته کاری که گذشته
پرداخت ۸.۵ همت تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ
گزارش جدید تاثیرات مخرب زیست‌محیطی تجاوز آمریکا علیه ایران در اجلاس اقلیمی آنتالیا
فرابورس ایران در ۱۸ سالگی؛ تأمین مالی بیش از ۲.۶ هزار همت در چهار سال اخیر
آخرین اخبار
آلودگی در تهران تشدید می‌شود
ترافیک سنگین در محورهای شمالی
گزارش جدید تاثیرات مخرب زیست‌محیطی تجاوز آمریکا علیه ایران در اجلاس اقلیمی آنتالیا
انبارداری و توزیع مویرگی؛ حلقه‌های مکمل توسعه حمل‌ونقل کشور
مصوبه تمرکززدایی محدودیت‌های مشخص در حوزه توسعه و ساخت و ساز دارد 
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۲ آبان
بورس تهران در انتظار آغاز معاملات شنبه/ ورود نقدینگی در هفته کاری که گذشته
۱۰۰ درصد درآمد مالیات خانه‌های خالی به شهرداری‌ها بازمی‌گردد/ نوسازی بافت‌های فرسوده با مالیات خانه‌های خالی
فرابورس ایران در ۱۸ سالگی؛ تأمین مالی بیش از ۲.۶ هزار همت در چهار سال اخیر
تولید گاز در سخت‌ترین شرایط ادامه دارد/ حادثه سکوی گازی تلفات جانی نداشت + فیلم
پرداخت ۸.۵ همت تسهیلات برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ
ایران ظرفیت تبدیل شدن به هاب گازی منطقه را دارد
صنعت لکوموتیوسازی در انتظار حمایت مالی و سفارش پایدار/ نیاز کشور به ۵۰۰ لکوموتیو در پنج سال آینده
صرفه‌جویی برق در پاییز به تأمین گاز زمستان کمک می‌کند+فیلم
فرونشست زمین؛ زنگ خطر خاموش کلان‌شهرها/فرونشست در برخی مناطق به ۳۰ سانتی‌متر رسید
تهران از جمعه درگیر آلودگی هوا می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه تهران–کرج–قزوین