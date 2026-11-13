باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تشدید آلودگی هوا در تهران و سایر کلان‌شهرهای صنعتی و پرجمعیت طی روزهای آینده خبر داد و گفت: با تداوم پایداری نسبی جو و افزایش دما، شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا فراهم می‌شود؛ به‌طوری‌که برای روزهای شنبه و یکشنبه در تهران هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر شده است.

‌ضیائیان اظهار کرد: طی سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی نسبتاً آرام همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود. این شرایط به‌ویژه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت موجب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت جوی تهران افزود: پایداری جو در روزهای شنبه و یکشنبه، شرایط نامساعدی از نظر کیفیت هوا در تهران ایجاد خواهد کرد و با توجه به تشدید غلظت آلاینده‌ها، برای این دو روز هشدار نارنجی آلودگی هوا صادر شده است.

وی در ادامه درباره تغییرات جوی ابتدای هفته آینده گفت: از اواخر وقت یکشنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی، ابتدا در غرب سواحل دریای خزر و استان‌های آذربایجان غربی و اردبیل بارش‌های پراکنده آغاز می‌شود.

ضیائیان ادامه داد: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با تقویت سامانه بارشی، مناطق شمالی و شمال‌غرب کشور تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار می‌گیرند و در این مناطق بارش باران، وزش باد و در برخی نقاط رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. همچنین کاهش محسوس دما در مناطق تحت تأثیر این سامانه رخ خواهد داد و بارش در مناطق سردسیر به شکل برف خواهد بود

وی در پایان با اشاره به وضعیت دریاها خاطرنشان کرد: طی دو روز آینده خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهند بود و از اواخر روز یکشنبه و طی روز دوشنبه نیز مواج بودن دریای خزر پیش‌بینی می‌شود.