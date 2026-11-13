دولت فرانسه در واکنش به اعتراضات دانش‌آموزی در مقابل دبیرستان‌ها که مانع برگزاری کلاس‌ها شده است، از تشدید برخورد‌های انضباطی و امنیتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی ادامه اعتراضات دانش‌آموزی در دبیرستان‌های فرانسه، دولت این کشور خواستار تشدید مجازات‌های انضباطی علیه دانش‌آموزان و کارکنانی شد که در روند مسدود کردن مدارس مسئول بوده‌اند.

بر این اساس، وزیران کشور و آموزش‌وپرورش فرانسه در دستورالعملی مشترک خطاب به استانداران، خواستار برخورد شدیدتر و هماهنگ‌تر با عوامل مسدود کردن دبیرستان‌ها شده‌اند.

در همین راستا، نیرو‌های پلیس باید در ساعات اولیه صبح مقابل مدارسی که توسط معترضان مسدود شده، حضور پیدا کنند و مقامات نیز موظف شده‌اند عوامل اخلالگر را به‌طور سیستماتیک بازداشت کنند. همچنین از مدیران مدارس خواسته شده در صورت وارد شدن خسارت به اموال مدرسه، شکایت حقوقی تنظیم کنند.

وزیران کشور و آموزش‌وپرورش فرانسه در این دستورالعمل تأکید کرده‌اند که بازگرداندن آرامش به مدارس اولویت اصلی دولت است.

اعتراضات سراسری دانش‌آموزان دبیرستانی در فرانسه، از اواسط سپتامبر و در واکنش به کمبود معلم، ازدحام کلاس‌ها، فرسودگی امکانات مدارس و کمبود منابع آموزشی آغاز شده است. برخی از این اعتراضات به خرابکاری و درگیری انجامید و شماری از دانش‌آموزان و کارکنان آموزشی مجروح شدند. این اعتراضات رفته‌رفته گسترده‌تر شد و اقشار دیگر این کشور را نیز دربرگرفت.

دولت فرانسه در آستانه برگزاری دور تازه اعتراضات در روز شنبه، خود را برای حضور ۳۰ تا ۶۰ هزار معترض در پاریس آماده می‌کند. در همین حال، رسانه‌ها از استقرار حدود ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم در سراسر کشور خبر داده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، دولت فرانسه ، مدارس
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