باشگاه خبرنگاران جوان -سیدجواد حسینی، با اشاره مشکلات جامعه مددجویی در سراب گفت: مولد دسازی در مورد کنترل پایش‌های اجتماعی و تقویت اورژانس اجتماعی، ایجاد زمینه فرصت شغلی برای ۱۵۴ نفر و به صفر رساندن پرونده‌های پشت نوبتی از مهمترین مصوبات سفر به این شهرستان است.

وی، تأمین انرژی مراکز نگهداری را از مهمترین برنامه‌های حمایتی این سازمان عنوان کرد و افزود: در این زمینه پنل ۲ مگاواتی خورشیدی، برای استفاده معلولین سخت بستر، با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان احداث خواهد شد.

فرگل صحاف مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی نیزبا بیان اینکه تعداد افراد دارای معلولیت در آذربایجان شرقی حدود ۹۰ هزار نفر است افزود: در شهرستان سراب نیز یک‌هزار و ۲۹۸ فرد دارای معلولیت شناسایی شده‌اند که ۴۱۰ نفر از آنان مستمری دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت خانواده‌های دارای فرزند چندقلو گفت: در شهرستان سراب ۷۹ خانواده دارای فرزند چندقلو تحت پوشش قرار دارندو این تعداد در سطح استان به ۲ هزار و ۲۴۲ خانواده می‌رسد.

در ادامه مجید نصیر پور نماینده مردم سراب، با انتقاد از تعدد دستگاه‌های فعال در حوزه حمایت از محرومان گفت: چندین دستگاه با مأموریت‌های مشابه در این حوزه فعالیت می‌کنند، در حالی که تجمیع خدمات در یک مسیر مشخص و واگذاری اجرای برنامه‌ها به سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند اثربخشی خدمت‌رسانی به مردم را افزایش دهد.

وی افزود: یارانه‌ها و کمک‌های حاکمیت باید در راستای حمایت از نیازمندان و عموم مردم باشد و این حمایت‌ها با برنامه‌ریزی صحیح و متناسب با نیاز‌های جامعه انجام شود.

وی با بیان اینکه سراب دارای ۱۶۰ روستا و چهار شهر است، افزود: گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت ایجاب می‌کند خدمات اجتماعی و حمایتی متناسب با شرایط مناطق مختلف شهرستان طراحی و ارائه شود.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به وضعیت طلاق در جامعه گفت: آمار طلاق در کشور قابل قبول نیست و به نظر می‌رسد در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، توجه کافی به مسائل و آسیب‌های مرتبط با طلاق نشده است.

علی جهانی فرماندار شهرستان سراب، نیزبا اشاره به مشکلات حوزه مسکن افراد دارای معلولیت و سالمندان گفت: در حال حاضر ۳۵ واحد مسکونی برای این گروه‌ها در دست ساخت است، اما تسهیلات و وام‌های مربوط به این واحد‌ها با تأخیر به متقاضیان پرداخت می‌شود؛ از این‌رو، تخصیص اعتبارات ویژه برای تسریع در تکمیل این واحد‌ها ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از زنان بی‌سرپرست افزود: درخواست داریم اعتبار ویژه‌ای برای توانمندسازی زنان بی‌سرپرست اختصاص یابد تا زمینه حمایت و بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی آنان فراهم شود.