باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیل در نوار غزه، موجب افزایش بیماری‌های تنفسی در میان مردم شده و با سردتر شدن هوا، شرایط حتی وخیم‌تر خواهد شد.

راینهیلده فان دِ وِردت، نماینده سازمان جهانی بهداشت در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اعلام کرد شمار موارد ابتلا به عفونت‌های حاد تنفسی در غزه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ هزار مورد افزایش یافته است.

به گفته او، در حال حاضر ۱۱ درصد از مراجعات پزشکی در غزه به بیماری‌های تنفسی مربوط می‌شود، اما سازمان جهانی بهداشت پیش‌بینی می‌کند با سردتر شدن هوا، وقوع سیلاب، ازدحام در محل‌های اسکان آوارگان و تهویه نامناسب این اماکن، شمار مبتلایان با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند.

فان دِ وِردت با اشاره به اینکه هنوز فصل زمستان به‌طور کامل آغاز نشده است، گفت: «بدترین شرایط هنوز رخ نداده است».

بر اساس برآورد‌های سازمان جهانی بهداشت، نزدیک به یک میلیون نفر از مردم غزه در مناطق در معرض سیل زندگی می‌کنند که از این تعداد، ۴۰۰ هزار نفر در مناطقی با خطر بسیار بالا سکونت دارند.

هشدار این سازمان یک روز پس از آن مطرح شد که ۵۳ کشور از رژیم صهیونیستی خواستند دسترسی سریع و بدون مانعی برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه فراهم کند. این کشور‌ها اعلام کردند تعهدات مربوط به دسترسی بشردوستانه به غزه که رژیم صهیونیستی در چارچوب توافق آتش‌بس پذیرفته بود، هنوز عملی نشده است.

منبع: الجزیره