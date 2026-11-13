باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی-حبیب عسگری، سرپرست بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان قم، در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره قیمت کالاهای اساسی در هفته گذشته گفت:بر اساس ارزیابی‌های میدانی از روند بازار در بازه ۱۴ تا ۲۰ آبان‌ماه، بازار مرغ در این هفته ثابت ماند، اما تخم‌مرغ به دلیل افزایش هزینه‌های تولید از جمله نهاده‌های دامی، دارو و مکمل‌ها روند افزایشی گرفت.

وی افزود:در هفته اخیر لبنیات ثبات نسبی داشت، اما گوشت قرمز به دلیل گرانی نهاده‌ها، نوسانات ارزی، هزینه‌های بالای پرورش دام و فعالیت دلالان، گران شد.

عسگری افزود: برنج و حبوبات تغییری نداشتند، اما با افزایش قیمت گندم به حدود ۶۰ هزار تومان، ماکارونی مجدداً گران شد. میوه و تره‌بار نیز به علت بارندگی‌های اخیر و کاهش بار ورودی، شاهد افزایش قیمت خیار، سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی بود و واسطه‌ها عامل اصلی فاصله قیمتی باغ تا میدان تره‌بار هستند.

وی درباره لاستیک و روغن موتور تصریح کرد: بازار لاستیک با رکود و کمبود روبه‌روست و کمبود روغن موتور در برخی برندها ناشی از مداخلات واسطه‌ها و نوسانات ارزی است. روغن‌های تولیدی شرکت‌های خصوصی کمبود ندارند، اما با قیمتی چندین برابر روغن‌های دولتی فروخته می‌شوند.

سرپرست بازرسی اتاق اصناف قم در پایان تأکید کرد: گشت‌های مشترک با پلیس نظارت بر اماکن عمومی، تعزیرات و اتحادیه‌های صنفی ادامه دارد و رصد فاکتورهای رسمی و زنجیره قیمت‌گذاری در اولویت است؛ با گران‌فروشی، امتناع از عرضه کالا و احتکار بدون اغماض برخورد می‌شود.