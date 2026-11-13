وزیر انرژی ترکیه با تاکید بر ضرورت توسعه انرژی هسته‌ای گفت منابع تجدیدپذیر به‌تنهایی قادر به تامین پایدار برق نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه روز جمعه اعلام کرد که بدون اتکا به انرژی هسته‌ای نمی‌توان از جدیت جهان در مبارزه با تغییرات اقلیمی سخن گفت.

او این اظهارات را در نشست «انرژی هسته‌ای برای انسان و سیاره زمین» مطرح کرد و این نشست در حاشیه سی‌ویکمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی (کاپ ۳۱) برگزار شد.

وی افزود تقاضا برای انرژی به‌طور مستمر در حال افزایش است و تضمین امنیت تامین انرژی به اولویت اصلی همه کشور‌ها تبدیل شده؛ در عین حال، پاسخ‌گویی به این تقاضا با هزینه‌های مناسب دشوارتر شده است.

وزیر انرژی ترکیه خاطرنشان کرد که این کشور پیش از برگزاری کنفرانس کاپ ۳۱، از کشور‌ها خواسته است متعهد شوند سهم برق در مصارف انرژی را تا سال ۲۰۳۵ به ۳۵ درصد برسانند. ترکیه همچنین چشم‌انداز «انرژی ملی ۲۰۴۰» را اعلام کرده که یکی از اهداف اصلی آن، حرکت به سمت برقی‌سازی است.

او گفت منابع انرژی تجدیدپذیر با وجود اهمیت فراوان، به دلیل وابستگی به شرایط متغیر و تولید ناپیوسته، به‌تنهایی نمی‌توانند پایداری شبکه برق را تضمین کنند؛ از این رو، انرژی هسته‌ای برای تامین انرژی بدون کربن و حفظ ثبات شبکه برق ضروری است.

بایراکتار با اشاره به پیشرفت موفقیت‌آمیز عملیات ساخت نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو، ابراز امیدواری کرد که این نیروگاه طی هفته‌های آینده وارد مرحله بهره‌برداری شود و تولید برق را آغاز کند.

وی افزود ترکیه قصد دارد از طریق رآکتور‌های هسته‌ای متعارف و بزرگ‌مقیاس، به ظرفیت نصب‌شده دست‌کم ۱۵ گیگاوات دست یابد و هم‌زمان، امکان ایجاد ظرفیت ۵ گیگاواتی از طریق رآکتور‌های کوچک ماژولار را نیز بررسی می‌کند.

به گفته وزیر انرژی ترکیه، این کشور با ترکیب این دو نوع رآکتور، دستیابی به ظرفیت نصب‌شده ۲۰ گیگاواتی انرژی هسته‌ای تا سال ۲۰۵۰ را هدف‌گذاری کرده است. این ظرفیت می‌تواند دست‌کم ۱۰ تا ۱۲ درصد از نیاز برق ترکیه را از منابع پاک تامین کند و در کاهش انتشار کربن و ایجاد توازن در تولید انرژی نقش داشته باشد.

بایراکتار با بیان اینکه همه منابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید مستمر و پایه برق به ظرفیت تولیدی قدرتمند و پایدار نیاز دارند، بر نقش بسیار مهم انرژی هسته‌ای در نظام انرژی ترکیه تاکید کرد.

وزیر انرژی ترکیه درباره همکاری با روسیه گفت فناوری روسی قابلیت اطمینان و کارآمدی خود را اثبات کرده است و دو کشور همکاری هسته‌ای جامعی را دنبال می‌کنند که توسعه نیروی انسانی را نیز در بر می‌گیرد.

وی افزود بیش از ۳۰۰ دانش‌آموخته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی روسیه هم‌اکنون در پروژه نیروگاه هسته‌ای آک‌کویو مشغول به کار هستند. او همچنین تاکید کرد تقویت تولید داخلی و انتقال فناوری، بخش مهمی از این همکاری را تشکیل می‌دهد.

بایراکتار در ادامه گفت ترکیه با تامین‌کنندگان مختلف فناوری درباره پروژه ساخت دومین و سومین نیروگاه هسته‌ای این کشور مذاکره می‌کند و روسیه همچنان تامین‌کننده‌ای قابل اعتماد برای ترکیه در حوزه انرژی هسته‌ای خواهد بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: انرژی هسته ای ، منابع تجدیدپذیر
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