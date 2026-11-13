باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید در مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)در مدرسه امام امیر المؤمنین(ع) به ضرورت تقویت توان نظامی و بازدارندگی مسلمانان اشاره کرده و با استناد به آیه ۶۰ سوره انفال افزود: خداوند متعال می‌فرماید: «وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ».

وی با بیان اینکه این آیه سه دستور مهم در خود دارد، افزود: نخست، مسلمانان باید هر آنچه در توان دارند برای مقابله با دشمن آماده کنند؛ دوم، این آمادگی باید همه انواع قدرت را دربرگیرد و سوم، قدرت مسلمانان باید به‌اندازه‌ای باشد که دشمن خدا و مسلمانان از آن بیم داشته باشد.

آیت الله مکارم شیرازی گفت:قرآن کریم با این آیه بر ضرورت برخورداری از قدرت بازدارنده تأکید کرده‌است و مسلمانان نباید در این زمینه کوتاهی کنند؛ بلکه باید همه ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود را برای حفظ امنیت و مقابله با دشمنان به کار گیرند.

وی در ادامه ضمن تسلیت شهادت حضرت زهرا(س) اظهار داشت: امیدوارم در سایه لطف و عنایت آن حضرت بتوانیم در پیشگاه خداوند متعال آبرومند زندگی کنیم.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: از مهم‌ترین فضائل بانوی اسلام، مقام علمی ایشان است و تا خطبه حضرت زهرا(س) را نخوانیم، نمی‌توانیم به‌درستی از جایگاه علمی آن حضرت آگاه شویم.

وی با اشاره به فصاحت، بلاغت و انسجام بی‌نظیر خطبه حضرت زهرا(س) گفت: این خطبه از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که هر یک مکمل دیگری است. آن حضرت سخنان خود را با توحید و عظمت پروردگار آغاز کرده و پس از آن به مقام والای پیامبر اکرم(ص) اهمیت کتاب الله و فلسفه احکام پرداخته‌اند.

وی با اشاره به بخش‌های دیگر خطبه، به تبیین موضع حضرت زهرا(س) در برابر حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) پرداخته و افزود: آن حضرت در این خطبه، جایگاه پدر بزرگوارشان و تلاش‌های ایشان برای برقراری اسلام، مبارزه با بت‌پرستی و مقابله با ظالمان را یادآور شده‌اند.

آیت الله مکارم شیرازی گفت: باید توجه داشت که حضرت زهرا سلام الله علیها در شرایطی که با مصیبت‌های سنگین روبه‌رو بودند، خطبه‌ای با چنین نظم، فصاحت، بلاغت و استحکامی ایراد کردند. این مسئله به‌خوبی نشان‌دهنده مقام علمی بی‌نظیر آن حضرت است.

دولت باید نظارت مطلوب بر معیشت مردم داشته باشد

وی بخش دیگری از سخنان خودبه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم پرداخته و با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها گفت: در یک کشور اسلامی و آبرومند، باید شرایط زندگی مردم به‌گونه‌ای باشد که با آرامش و عزت زندگی کنند، نه اینکه هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها و نگرانی‌های تازه باشند.

وی در ادامه با تأکید بر نقش مردم در مطالبه‌گری اظهار کرد: مردم باید خواسته‌های خود را با زبان مناسب از دولت مطالبه کنند. نباید به‌گونه‌ای رفتار شود که مردم در برابر دولت قرار بگیرند، اما در عین حال دولت باید نظارت مطلوب بر امور اقتصادی و معیشت مردم داشته باشد.

قدردانی از حضور باشکوه مردم در اجتماعات شبانه

آیت الله مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی‌های شبانه و حمایت از نظام اسلامی گفت: هرکس این حضورها را مشاهده کند، از استمرار و قدرت مردم شگفت‌زده می‌شود.

وی گفت: این حضور محدود به یک یا دو شب نبوده، بلکه ماه‌هاست مردم با روحیه‌ای مثال‌زدنی در صحنه حضور دارند و همین قدرت مردمی است که به حکومت استحکام می‌بخشد.

وی تأکید کرد: دولت و حاکمیت نیز باید وظیفه خود را در برابر این مردم بشناسند و قدردان حمایت آنان باشند.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: قدردانی واقعی از مردم این است که از آنان حمایت شود و در برابر مشکلات اقتصادی و معیشتی تنها نمانند.