باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی و افتتاح تالار تخصصی کتابخانه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، هم‌زمان با نخستین روز از هفته کتاب سی‌وچهارم، به همت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، از ساعت هشت صبح روز شنبه (۲۳ آبان ۱۴۰۵) در تالار تخصصی علوم و فنون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

در این مراسم غلامرضا نوری‌قزلجه؛ وزیر جهاد کشاورزی، غلامرضا گل‌محمدی؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، غلامرضا امیرخانی؛ رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مسئولان کشوری حضور دارند.

این کتابخانه به عنوان ششمین کتابخانه ملی کشاورزی در جهان، با پشتوانه بیش از نیم قرن فعالیت علمی و پژوهشی، به منظور حفظ میراث مکتوب، سازماندهی منابع تخصصی و تقویت زیرساخت‌های دانشی در حوزه امنیت غذایی، منابع طبیعی و محیط زیست کشور آغاز به کار می‌کند.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.