فرمانده قرارگاه تاکتیکی شهید شمخانی گفت: صادرات محصولات کشاورزی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که ضمن ارزآوری برای کشور، منافع کشاورزان تامین شود و به معیشت مردم فشار وارد نشود.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار عبدالحسین محبی روز جمعه در نشست هم‌اندیشی با بزرگان عشایر و ایلات خوزستان که از سوی قرارگاه تاکتیکی شهید شمخانی به میزبانی اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد اظهار کرد: مدیریت صحیح صادرات محصولات کشاورزی از مطالبات اصلی مردم و فعالان اقتصادی است و باید به‌گونه‌ای انجام شود که سود واقعی تولید به کشاورزان برسد.

وی با اشاره به نقش واسطه‌ها در افزایش قیمت محصولات کشاورزی افزود: شایسته نیست محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی از کشاورز خریداری شود، اما با قیمت‌های بسیار بالاتر به دست مصرف‌کننده داخلی برسد و سود اصلی نصیب دلالان شود.

فرمانده قرارگاه تاکتیکی شهید شمخانی تاکید کرد: دولت و متولیان اقتصادی باید فرآیند صادرات را به نحوی سامان دهند که در کنار ورود ارز به کشور، معیشت مردم تحت فشار قرار نگیرد و کشاورزان نیز از منافع تولید و فروش محصولات خود بهره‌مند شوند.

احیای نخلستان‌ها و استفاده از ظرفیت درآمد‌های غیرنفتی

محبی با اشاره به ضرورت توسعه درآمد‌های غیرنفتی بیان کرد: در شرایطی که صادرات نفت با محدودیت مواجه است، محصولاتی مانند خرما و ظرفیت‌های معدنی استان می‌توانند جایگزینی برای درآمد‌های نفتی باشند.

وی وضعیت نخلستان‌های خوزستان و آبادان را نیازمند بازسازی و احیای جدی دانست و گفت: برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت صحیح منابع آب و فعال‌سازی ظرفیت‌های معدنی می‌تواند به رفع بخش مهمی از چالش‌های درآمدی و اشتغال استان کمک کند.

لایروبی دهانه اروند از اولویت‌های توسعه اقتصادی است

فرمانده قرارگاه تاکتیکی شهید شمخانی در ادامه، لایروبی دهانه اروند را از اولویت‌های حیاتی توسعه اقتصادی خوزستان و کشور برشمرد و افزود: با وجود مصوبات پیشین و تخصیص اعتبارات، در بازگشایی این مسیر تجاری کوتاهی‌هایی صورت گرفته است؛ این در حالی است که کشور‌های همسایه با احداث بنادر و تاسیسات متعدد، تجارت خود را توسعه می‌دهند.

محبی تصریح کرد: بازگشایی اروند و فراهم شدن امکان رفت‌وآمد کشتی‌های تجاری می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی در خوزستان باشد و باید این ظرفیت با جدیت پیگیری شود.

پیگیری مشکلات معیشتی و امنیتی صیادان

وی با تاکید بر ارتباط امنیت پایدار و رونق اقتصادی اظهار کرد: تجارت و بازرگانی بدون تامین امنیت امکان‌پذیر نیست و حمایت از فعالان اقتصادی باید با فراهم کردن شرایط امن برای فعالیت آنان همراه باشد.

فرمانده قرارگاه تاکتیکی شهید شمخانی با اشاره به مشکلات صیادان محلی در ماهشهر و اروندکنار گفت: صیادان این مناطق با مسائل معیشتی و امنیتی روبه‌رو هستند و برای حمایت از معیشت آنان، قرارگاه نسبت به ساماندهی صیادان اروندکنار در قالب یک گردان منسجم اقدام کرده است.

محبی افزود: گزارش مشکلات این صیادان به مسئولان ارشد امنیتی و نظامی منتقل شده است تا تامین امنیت و آرامش آنان در پهنه آبی کشور پیگیری شود.

وی در پایان با قدردانی از اتاق بازرگانی اهواز برای میزبانی این نشست بیان کرد: مردم و فعالان بخش خصوصی می‌توانند با شناخت مسائل محیط اقتصادی، راهکار‌های کاربردی ارائه دهند و اتاق بازرگانی نیز به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی، نقشی کلیدی در پیگیری این مطالبات دارد.

فرمانده قرارگاه تاکتیکی شهید شمخانی تاکید کرد: این قرارگاه آمادگی دارد با تمام توان از برنامه‌های توسعه‌ای، رفع موانع تجاری و تامین امنیت فعالان اقتصادی خوزستان حمایت کند.

خوزستان با برخورداری از بنادر متعدد، اروندرود و ظرفیت گسترده کشاورزی و نخیلات، از قطب‌های مهم تجارت و صادرات غیرنفتی کشور است.

این استان در سال جاری با حدود ۴۱ هزار هکتار نخلستان، پیش‌بینی تولید ۴۵۰ هزار تن خرما را دارد و شهرستان‌های آبادان و خرمشهر نیز از مهم‌ترین مناطق تولید خرما و فعالیت‌های صیادی استان به شمار می‌روند.

از سوی دیگر، لایروبی نشدن دهانه اروندرود و کاهش عمق آبراه، در سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از موانع تردد شناور‌ها و رونق تجارت و صیادی منطقه مطرح بوده است.

برچسب ها: صادرات ، کشاورزان ، معیشت مردم
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مدیریت صادرات باید همزمان منافع کشاورزان و معیشت مردم را لحاظ کند
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