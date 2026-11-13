آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با حضور پرشکوه مردم ولایتمدار شیراز در بوستان شهدای منطقه ۵ برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس با حضور پرشکوه مردم و مسئولان در بوستان شهدای منطقه ۵ شهرداری شیراز تشییع و خاکسپاری شد.

آیین تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس، همزمان با سالروز شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س)، در فضایی آکنده از معنویت و سوگ در بوستان شهدای منطقه ۵ شهرداری شیراز برگزار شد. این مراسم که همزمان با سراسر کشور انجام شد، عطر ایثار و شهادت را در فضای شهر شیراز و به‌ویژه بوستان شهدا پراکند.

مردم ولایتمدار شیراز امروز در حالی به استقبال پیکر‌های مطهر فرزندان گمنام ایران رفتند که دل‌هایشان در سوگ بانوی بزرگواری می‌تپید که نامش با ایستادگی در مسیر حق و دفاع از ولایت گره خورده است؛ حضرت فاطمه زهرا (س)، بانویی که شهادتش نه پایان یک راه، بلکه آغاز مکتبی از مقاومت و حق‌طلبی در تاریخ اسلام شد.

شهیدی که سال‌ها پس از جبهه، بازگشت

شهید گمنام دفاع مقدس، سال‌ها پس از آنکه در میدان‌های نبرد از جان خود گذشت، بار دیگر در میان مردمی قرار گرفت که با حضورشان نشان دادند گذر زمان، خاطره جان‌فشانی‌ها و دلبستگی به آرمان‌های شهدا را از حافظه جمعی آنان پاک نکرده است. این شهید اگرچه در میان مردم با نام و نشان شناخته نمی‌شود، اما یاد و راهش در حافظه این سرزمین زنده است.

محمدحسن اسدی شهردار کلان‌شهر شیراز، در این مراسم معنوی ضمن تسلیت شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س)، از حضور و استقبال بسیار خوب مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهر شیراز در این آیین و همچنین دست‌اندرکاران برگزاری مراسم قدردانی کرد.

شهردار شیراز میزبانی تشییع و بدرقه پیکر پاک شهید گمنام در بوستان شهدای منطقه ۵ را که همزمان با سراسر کشور برگزار شد، افتخاری برای شهر شیراز و به‌ویژه این منطقه و موهبتی الهی دانست و از همراهی مردم ولایتمدار شهر و استان که با حضور پرشکوه خود از مقام شامخ شهید گمنام تجلیل و استقبال کردند، قدردانی کرد.

پیوند سوگ فاطمی با یاد حماسه‌آفرینان

امروز بوستان شهدا و نقاط دیگری از شهر شیراز و حتی استان، میزبان شهدای گمنام است؛ در حالی که سوگ فاطمی با یاد حماسه‌آفرینان دفاع مقدس پیوند خورده است.

خیابان‌های شیراز و به‌ویژه بوستان شهدا صحنه بدرقه مردانی شد که روزگاری برای دفاع از میهن، امنیت و اعتقادات خود از همه تعلقات دنیوی گذشتند و اکنون پس از سال‌ها، بر شانه‌های مردمی تشییع شدند که خود را وامدار ایثار آنان می‌دانند.

بوستان شهدا؛ از فراغت تا زیارتگاه

شهردار شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به فضای معنوی ایجادشده در بوستان شهدا گفت: امروز نقاط مختلف شهر شیراز معطر به لاله‌های زهرایی شده‌اند و این افتخاری بزرگ برای ما و همه مردم عزیز شهر شیراز است. این مراسم‌های معنوی فرصتی برای تجدید عهد با ارزش‌های والای دینی و ملی و یادآوری وظیفه همه ما در پاسداشت خون شهداست.

او افزود: روز شهادت حضرت زهرا (س) یکی از مهم‌ترین ایام مذهبی برای همه مسلمانان است و همزمانی سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در این روز مقدس، حال‌وهوای معنوی آن را دوچندان کرده و نشان‌دهنده تعهد جامعه به پاسداشت ارزش‌های والای دینی و ملی است.

اسدی با اشاره به اینکه بوستان شهدای منطقه ۵ همواره محل حضور و استفاده شهروندان بوده است، خاطرنشان کرد: با خاکسپاری شهید گمنام در این بوستان، فضایی معنوی و روحانی در بوستان شهدا ایجاد خواهد شد و می‌توان گفت از امروز بوستان شهدا در کنار جنبه‌های فراغتی به یک بارگاه و زیارتگاه نیز تبدیل شده است.

توفیق میزبانی شهدا در بوستان‌های شیراز

شهردار شیراز با سپاس از خداوند برای توفیق میزبانی شهدای گمنام در بوستان‌های شهری گفت: از اینکه شهرداری در این چند سال توفیق حاصل کرد در بسیاری از بوستان‌های خود میزبان شهدای گمنام و خاکسپاری این قهرمانان کشور باشد، خداوند بزرگ را سپاسگزارم که این توفیق را نصیب ما کرد.

او ادامه داد: امروز در بوستان شهدا این شهید عزیز را دفن کردیم و در ماه‌ها و سال‌های گذشته در جنوب شرق شیراز، بلوار اتحاد، بوستان شهروند، بوستان نماز، بوستان ارغوان، باغ جنت، بوستان دراک، زیباشهر و اماکن مختلفی که متعلق به شهرداری است، شهدای عزیز گمنام را دفن کردیم. در ادامه نیز طی یک هفته آینده در شهرک مطهری، شهید دیگری را دفن می‌کنیم و این افتخار نصیب شهرداری می‌شود.

شهردار شیراز در بخش پایانی سخنان خود خطاب به شهید گمنام گفت:‌ای شهید عزیز، تو که زنده هستی و نزد خدا روزی می‌خوری و قطعاً در جمع ما را می‌بینی، بدان که همه این خواهران و برادران، مثل خواهر، مثل مادر، مثل برادر و مثل همه نزدیکانت هستند و امروز آمدند باز هم بیعت کنند و بگویند که ما راه شهدا را ادامه می‌دهیم؛ راهی که جز آزادگی، استقلال و راه نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست. این راه را حتماً ادامه می‌دهند و پیروی خواهند کرد.

شهدا سرمایه‌های معنوی و هویت پرافتخار این سرزمین هستند

حسین تدینی‌نژاد شهردار منطقه ۵ شیراز، در این راستا با اشاره به جایگاه والا و معنوی شهدا اظهار داشت: شهدا سرمایه‌های معنوی و هویت پرافتخار این سرزمین هستند و حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در بوستان‌ها و فضا‌های عمومی شهر، فرصتی ارزشمند برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری در جامعه، به‌ویژه در میان نسل جوان است.

او با بیان اینکه خدمت‌رسانی به آستان شهیدان توفیقی الهی است، افزود: خدمت به شهدا و فراهم کردن زمینه حضور و میزبانی شایسته از این عزیزان، افتخاری بزرگ برای مجموعه مدیریت شهری است؛ بر همین اساس، شهرداری منطقه ۵ با تمام ظرفیت‌های اجرایی و خدماتی خود برای آماده‌سازی محل خاکسپاری و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم تلاش کرد.

تدینی‌نژاد تصریح کرد: در ادامه برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، هفته آینده نیز پیکر مطهر یک شهید گمنام در بوستان شهید مطهری به خاک سپرده خواهد شد که مجموعه شهرداری منطقه ۵ اقدامات لازم برای آماده‌سازی محل و فراهم کردن شرایط برگزاری مراسم را دنبال خواهد کرد.

شهردار منطقه ۵ شیراز با اشاره به یادآوری رشادت‌های شهدا برای جامعه خاطرنشان کرد: تدفین شهدای گمنام در بوستان‌های شهری، علاوه بر ایجاد فضایی معنوی و فرهنگی، یادآور رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های مردانی است که برای حفظ امنیت، استقلال و آرامش ایران اسلامی از ارزشمندترین دارایی خود گذشتند.

او با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی مجموعه مدیریت شهری در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تأکید کرد: مجموعه شهرداری منطقه ۵ میزبانی از پیکر‌های مطهر این عزیزان را افتخاری بزرگ دانسته و همواره بر تداوم خدمت‌رسانی در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید دارد.

گفتنی است، این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و جان‌فشانی شهدای دفاع مقدس، نقش فضا‌های عمومی شهر در زنده نگه‌داشتن فرهنگ ایثار و شهادت را برجسته کرد.

منبع: شهرداری شیراز