باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - اجتماع بزرگ مهاجران افغانستانی مقیم شیراز، به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه حضرت صدیقه کبری، فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، با حضور جمعی از اقشار مختلف مردم، به همت هیئت‌های مذهبی مهاجرین و اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا محمودی، رئیس حوزه‌های علمیه استان فارس و امام جمعه موقت شیراز، طی سخنرانی به تبیین جایگاه علمی و معنوی حضرت فاطمه (س) پرداخت و با اشاره به مسئولیت‌های پیامبر اکرم (ص) در قرآن کریم شامل دریافت و ابلاغ وحی، تبیین آیات الهی و ولایت بر مؤمنان، اظهار داشت: پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، مسئولیت خطیر تبیین وحی، تفسیر قرآن و تشریح کلام الهی بر عهده اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) قرار گرفت.

او با تأکید بر اینکه حضرت زهرا (س) در این مسیر از جایگاهی ممتاز برخوردار بودند، افزود: آن حضرت در محضر پدر بزرگوارشان و در کنار همسر گرامی‌شان حضرت علی (ع)، معارف الهی را فراگرفته و نقشی برجسته در تبیین و تفسیر آیات قرآن ایفا کردند.

محمودی در ادامه با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) پیرامون تسلای خاطر حضرت زهرا (س) توسط جبرئیل در روز‌های پس از رحلت پیامبر (ص) و نگارش این معارف توسط امام علی (ع)، خاطرنشان کرد: تکرار حضور جبرئیل در محضر آن بانوی بزرگوار، نشان‌دهنده جایگاه رفیع و ویژگی‌های بی‌نظیر ایشان است و ما باید در عزاداری‌ها به عظمت این شخصیت بی‌بدیل توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

رئیس حوزه‌های علمیه فارس در بخش دیگری از سخنان خود، با قدردانی از حضور و نقش‌آفرینی مهاجرین افغانستانی در عرصه‌های مختلف، تصریح کرد: یکی از افتخارات مشترک ما و شما، حضور مخلصانه رزمندگان افغانستانی در قالب لشکر فاطمیون برای دفاع از حرم حضرت زینب (س) و حریم اهل‌بیت (ع) است که شهدای گران‌قدری را نیز در این راه تقدیم کردند.

او در پایان با اشاره به آمادگی نیرو‌های مردمی و رزمندگان در استان فارس برای دفاع از ارزش‌های اسلامی، بر لزوم حفظ وحدت و قدرشناسی از این ظرفیت‌های معنوی تأکید کرد.