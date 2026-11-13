سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از تحویل یک بهله شاه‌بوف (جغد) توسط یکی از دوستداران طبیعت به این اداره برای تیمار و مراقبت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - مصطفی یوسفی قندعلی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت: یکی از دوستداران طبیعت، یک بهله شاه‌بوف را با هدف تیمار و نگهداری به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوشتر تحویل داد که در نهایت پس از اطمینان از سلامت در طبیعت شهرستان رهاسازی شد.

او ضمن قدردانی از اقدام مسئولانه این شهروند در حمایت از حیات‌وحش، از مردم خواست در صورت مشاهده گونه‌های جانوری بیمار، زخمی یا گرفتار، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و از نزدیک شدن به آشیانه پرندگان یا جابه‌جایی خودسرانه جانوران وحشی از زیستگاه طبیعی خودداری کنند.

یوسفی قندعلی با اشاره به اهمیت حفاظتی این گونه جانوری افزود: شاه‌بوف بزرگ‌ترین گونه از راسته جغدسانان در ایران و از پرندگان بومی و نسبتاً کمیاب کشور است که در زیستگاه‌هایی همچون مناطق کوهستانی، استپی، صخره‌ای، شکاف سنگ‌ها و لانه‌های متروکه زندگی می‌کند.

او ادامه داد: این پرنده در محدوده وسیعی از کشور پراکنش دارد و به دلیل اهمیت زیست‌محیطی، در زمره گونه‌های حمایت‌شده کشور قرار گرفته است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شوشتر خاطرنشان کرد: شاه‌بوف ماده در فصل زادآوری معمولاً در غارها، شکاف صخره‌ها یا لانه‌های متروکه سایر پرندگان آشیانه‌سازی کرده و ۲ تا ۳ تخم سفید می‌گذارد.

برچسب ها: محیط زیست خوزستان ، رهاسازی پرنده
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