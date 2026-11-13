باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم، اعلام کرد این شرکت قصد دارد شمار کارکنان خود در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را در آینده نزدیک به ۳۰۰ نفر افزایش دهد.

لیخاچف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «در حال حاضر شمار کارکنان در حال افزایش است و ۱۸۰ نفر هم‌اکنون در محل نیروگاه حضور دارند. قصد داریم در آینده نزدیک این تعداد را به ۳۰۰ نفر برسانیم، زیرا خطر خاصی را در ارتباط با احتمال کند شدن روند فعالیت‌های خود پیش‌بینی نمی‌کنیم».

مدیرعامل روس‌اتم با اشاره به تداوم تنش‌ها در منطقه افزود: «شرایط در منطقه همچنان متشنج است، اما به‌طور کلی در تلاش هستیم به سرعت هدف‌گذاری‌شده اجرای کار‌ها بازگردیم و طی سال آینده به تعداد برنامه‌ریزی‌شده کارکنان خود دست پیدا کنیم».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اسفند سال گذشته و همزمان با آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، روس‌اتم روند تخلیه کارکنان خود را آغاز کرد.

بازگشت این نیرو‌ها در اواخر مرداد از سر گرفته شد و تا ۳۱ مرداد شمار متخصصان روسی حاضر در نیروگاه به ۴۲ نفر افزایش یافت.

پیش از این و در اوایل آبان، لیخاچف اعلام کرد موضوع بازگشت کارکنان روسی به نیروگاه بوشهر در دیدار مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین، روسای جمهور ایران و روسیه مطرح شده است. به گفته او، آقای پزشکیان روند بازگشت نیرو‌های روسی را «بسیار مثبت» ارزیابی کرد.

منبع: خبرگزاری تاس