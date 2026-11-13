تیم فوتبال پرسپولیس در بازی دوستانه توانست تیم ملی جوانان را با نتیجه ۲ بر یک شکست بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال جوانان ایران در ادامه برنامه‌های مرحله نخست اردوهای آماده‌سازی خود برای حضور در جام ملت‌های ۲۰۲۷ چین، امروز(جمعه) به مصاف تیم بزرگسالان پرسپولیس رفت که این بازی با برتری ۲ بر یک شاگردان مهدی تارتار تمام شد.

نیمه اول این بازی با تک گل مهدی چشم براه در دقیقه ۱۰، یک بر صفر به سود شاگردان قاسم حدادی‌فر تمام شد. در نیمه دوم پرسپولیس با ضربه سر دانیال ایری، گل تساوی را به ثمر رساند و در ادامه تصمیم بحث‌برانگیز داور بازی برای اعلام پنالتی به سود این تیم با ضربه مهدی تیکدری به گل دوم شاگردان مهدی تارتار تبدیل شد.

 امیرحسین محمودی پس از حواشی یک روز اخیر که پیرامون درج آگهی فروش او توسط باشگاه پرسپولیس به وجود آمد و جنجال زیادی به پا کرد، با نظر مهدی تارتار در نیمه دوم دیدار امروز برابر تیم جوانان ایران به میدان رفت.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم ملی جوانان
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