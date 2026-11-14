باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت»، به خانواده‌های حدود ۷ هزار نفر از خدمه ناو هواپیمابر آمریکایی «یو‌اس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش» اطلاع داده شده است که بستگانشان به دلیل «درگیری‌های مستمر با ایران»، برای تعطیلات عید شکرگزاری و کریسمس به خانه بازنخواهند گشت.

این روزنامه نوشت ماموریت گروه رزمی این ناو برای دومین بار از زمان خروج آن از بندر نورفولک در ۳۱ مارس تمدید شده است و مقام‌های مسئول هشدار داده‌اند که مدت استقرار آن ممکن است به ۱۲ ماه برسد.

بستگان ناراضی و خشمگین خدمه این ناو در نشستی که ۹ نوامبر برگزار شد، اعتراض خود را به فرماندهی نیروی دریایی آمریکا ابراز کردند و از فشار شدید بر نیروها، تغییر مکرر برنامه‌های زمانی و ضعف در اطلاع‌رسانی انتقاد کردند.

در مقابل، هونگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، از تمدید ماموریت دفاع کرد و مدعی شد: «گروه رزمی این ناو از ۳ هزار کشتی در برابر حملات محافظت کرده و به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کمک کرده است.»

منبع: المیادین