\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0642\u0627\u0637\u0639 \u0633\u067e\u0627\u0647\u060c \u0634\u0644\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u0645\u0628\u062f\u0627\u060c \u0639\u0635\u0628\u0627\u0646\u06cc\u062a \u062d\u0627\u0635\u0644 \u0627\u0632 \u0634\u06a9\u0633\u062a\u060c \u0686\u0631\u0627\u063a \u0633\u0628\u0632 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0646\u06af\u0631\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0648 \u0628\u062f\u0631\u0642\u0647 \u0644\u0627\u0644\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0