باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد مسکو آماده است حمایت‌های سیاسی و مادی خود از کوبا را ادامه دهد. این موضوع در جریان تماس تلفنی سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با جراردو پن‌یالور، معاون اول وزیر امور خارجه کوبا، مطرح شد.

بر اساس بیانیه منتشرشده در وب‌سایت وزارت امور خارجه روسیه، ریابکوف روز پنجشنبه در این تماس تلفنی، همبستگی و حمایت قاطع مسکو از رهبری و مردم کوبا را اعلام کرد. در این بیانیه آمده است: «بر آمادگی خود برای ادامه ارائه کمک‌های سیاسی و مادی مورد نیاز به هاوانا تاکید کردیم.»

روابط روسیه و کوبا همچنان شاهد همکاری‌های مستمر سیاسی و اقتصادی است. مسکو و هاوانا روابط نزدیکی در حوزه‌های مختلف دارند و روسیه بار‌ها بر حمایت و پشتیبانی از کوبا در مواجهه با چالش‌های پیش روی این کشور تاکید کرده است.

منبع: اسپوتنیک