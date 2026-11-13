وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو در ادامه حمایت از هاوانا، آماده است کمک‌های سیاسی و مادی خود را به کوبا ادامه دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -  وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد مسکو آماده است حمایت‌های سیاسی و مادی خود از کوبا را ادامه دهد. این موضوع در جریان تماس تلفنی سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با جراردو پن‌یالور، معاون اول وزیر امور خارجه کوبا، مطرح شد.

بر اساس بیانیه منتشرشده در وب‌سایت وزارت امور خارجه روسیه، ریابکوف روز پنجشنبه در این تماس تلفنی، همبستگی و حمایت قاطع مسکو از رهبری و مردم کوبا را اعلام کرد. در این بیانیه آمده است: «بر آمادگی خود برای ادامه ارائه کمک‌های سیاسی و مادی مورد نیاز به هاوانا تاکید کردیم.»

روابط روسیه و کوبا همچنان شاهد همکاری‌های مستمر سیاسی و اقتصادی است. مسکو و هاوانا روابط نزدیکی در حوزه‌های مختلف دارند و روسیه بار‌ها بر حمایت و پشتیبانی از کوبا در مواجهه با چالش‌های پیش روی این کشور تاکید کرده است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: روسیه و کوبا ، آمریکای لاتین
خبرهای مرتبط
کوبا در صدمین سالگرد تولد کاسترو؛ تاکید هاوانا بر حفظ میراث مقاومت
واکنش رئیس‌جمهور کوبا به نقشه ترامپ: مستعمره آمریکا نمی‌شویم
احتمال انتقال بخشی از نیرو‌های آمریکا از اروپا به آمریکای لاتین
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تردید ونس برای ریاست جمهوری پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره
گروسی خواستار ازسرگیری همکاری‌های فنی با ایران شد
جنگ در خلیج فارس؛ خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری و انقباض اقتصادی کشورهای عربی
فارن افرز: دموکرات‌ها می‌توانند با قطع بودجه، جنگ آمریکا علیه ایران را متوقف کنند
تحرکات تازه آمریکا و فرانسه در سوریه
پسکوف: دور جدید مذاکرات سه‌جانبه در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌شود
کشته و زخمی شدن نظامیان سوری طی حمله‌ای در دیرالزور
آکسیوس: رئیس موساد با مقام‌های ارشد دولت ترامپ دیدار می‌کند
اسرائیل دستور قطع درختان بادام و پوشش گیاهی خودرو در اراضی الخلیل را صادر کرد
صدراعظم آلمان: ترامپ در دیدار با پوتین، اروپا و اوکراین را غافلگیر نکند
آخرین اخبار
تلاش آیزنکوت برای تشکیل کابینه اضطراری در رژیم اسرائیل
زمستانی دیگر در چادر‌های آبگرفته؛ کودکان غزه جایی برای پناه بردن ندارند
مسکو بر ادامه حمایت سیاسی و مادی از کوبا تاکید کرد
چرا اروپا برای حضور در مذاکرات صلح اوکراین به مشکل خورده است؟
ترکیه: بدون انرژی هسته‌ای، مقابله با تغییرات اقلیمی ممکن نیست
هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره تشدید بیماری‌های تنفسی در غزه با آغاز زمستان
ترکیه و قطر توافق دفاع مشترک امضا کردند
فرانسه برخورد با معترضان در مدارس را تشدید می‌کند
روس‌اتم شمار کارکنان خود در نیروگاه بوشهر را افزایش می‌دهد
بسنت پس از فرار به پایگاه نظامی: تهدید‌ها مرا نمی‌ترسانند!
بغداد در تلاش برای مهار تنش میان تهران و واشنگتن
آکسیوس: رئیس موساد با مقام‌های ارشد دولت ترامپ دیدار می‌کند
صدراعظم آلمان: ترامپ در دیدار با پوتین، اروپا و اوکراین را غافلگیر نکند
کشته و زخمی شدن نظامیان سوری طی حمله‌ای در دیرالزور
زلنسکی برای رفع محدودیت استارلینک با آمریکا وارد رایزنی می‌شود
تردید ونس برای ریاست جمهوری پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره
کاهش احتمالی سفارش‌های نظامی ژاپن زیر فشار کسری بودجه
جنگ در خلیج فارس؛ خسارت ۲۰۰ میلیارد دلاری و انقباض اقتصادی کشورهای عربی
پسکوف: دور جدید مذاکرات سه‌جانبه در آینده‌ای نزدیک برگزار می‌شود
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره کاهش تقاضای نفت در سال ۲۰۲۶
گروسی خواستار ازسرگیری همکاری‌های فنی با ایران شد
تحرکات تازه آمریکا و فرانسه در سوریه
اسرائیل دستور قطع درختان بادام و پوشش گیاهی خودرو در اراضی الخلیل را صادر کرد
فارن افرز: دموکرات‌ها می‌توانند با قطع بودجه، جنگ آمریکا علیه ایران را متوقف کنند
اختلاف در اتحادیه اروپا بر سر انتخاب مذاکره‌کننده با روسیه
مقام انگلیسی: اهمیت باب‌المندب کمتر از تنگه هرمز نیست
رقابت ون هولن و شومر برای تصدی رهبری اکثریت سنا
ادعای ترامپ: به درخواست کشورهای منطقه از تشدید اقدامات علیه ایران خودداری کردیم
سنتکام ادعای آماده‌سازی اسرائیل برای حمله مجدد به ایران را رد کرد
شی جین‌پینگ ریاست نشست رهبران اپک را بر عهده می‌گیرد