باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نشریه فوربز در گزارشی به تشدید رنج خانواده‌های فلسطینی در نوار غزه اشاره کرده و هشدار داده است که کودکان در دومین زمستان پس از جنگ، همچنان از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی و سرپناه امن محروم‌اند.

این نشریه می‌نویسد: بارندگی‌های سیل‌آسا در نوار غزه، رنج خانواده‌های آواره‌ای را که در چادر‌های سست و آسیب‌پذیر و فاقد حفاظت زندگی می‌کنند، تشدید کرده است. در این شرایط، ده‌ها هزار چادر در آب فرو رفته و فلسطینی‌هایی که پیش از این نیز در شرایطی بسیار دشوار زندگی می‌کردند، بار دیگر آواره شده‌اند.

در نخستین آخر هفته ماه نوامبر، پس از بارندگی‌های سیل‌آسا در دیرالبلح در مرکز غزه، یک تپه شنی فروریخت و بر روی چادر یک خانواده آوار شد. در این حادثه، سه کودک ۴، ۵ و ۸ ساله به همراه مادرشان به شهادت رسیدند.

این حادثه در شرایطی رخ داد که خانواده‌های فلسطینی، پس از تحمل خستگی و رنج ناشی از جنگ و بحران طولانی‌مدت انسانی، با چهارمین زمستان خود در شرایطی سرد، مرطوب و پرازدحام روبه‌رو می‌شوند.

حدود ۱.۷ میلیون فلسطینی همچنان در چادرها، سرپناه‌های موقت یا ساختمان‌های آسیب‌دیده زندگی می‌کنند که در معرض سیل‌گرفتگی و خطر فروریختن قرار دارند.

کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، با اشاره به این موضوع، گفت: «این کودکان و مادرشان به این دلیل جان خود را از دست دادند که جایی امن برای خوابیدن نداشتند. این واقعیت زندگی امروز در غزه است».

او افزود: «خانواده‌ها بدون ابتدایی‌ترین امکانات لازم برای تأمین امنیت، سلامت و حفظ کرامت انسانی خود زندگی می‌کنند. بدون سرپناه مناسب، سامانه‌های فعال تأمین آب و بهداشت و تجهیزات مورد نیاز برای بازسازی خدمات ضروری، ممکن است کودکان بیشتری جان خود را از دست بدهند. سخت‌ترین روز‌های زمستان هنوز در راه است.»

بارندگی‌های شدید مستقیماً بیش از ۱۰۶ هزار نفر را در غزه تحت تأثیر قرار داده است. برآورد می‌شود ۹۵۰ هزار آواره در مناطق در معرض سیل زندگی کنند که ۴۰۰ هزار نفر از آنها، یعنی تقریباً نیمی از این جمعیت، کودک هستند و در مناطقی با خطر بسیار بالا سکونت دارند.

کودکان غزه همچنان قربانی جنگ و بحران انسانی هستند

طوفان‌های زمستانی، تازه‌ترین مشکلی است که کودکان فلسطینی و خانواده‌هایشان با آن روبه‌رو شده‌اند. با وجود توافق آتش‌بس، کودکان همچنان در حملات هوایی، حملات پهپادی و تیراندازی‌ها به شهادت رسیده یا به‌شدت مجروح می‌شوند.

برآورد می‌شود حدود ۶۰ هزار کودک در غزه در جریان جنگ یا پس از برقراری آتش‌بس، شاهد شهادت یک یا هر دو والد خود بوده‌اند. تقریباً همه کودکان به نوعی حمایت و خدمات سلامت روان نیاز دارند تا بتوانند از آسیب‌های روانی ناشی از این شرایط بهبود پیدا کنند.

توبی فریکر، سخنگوی یونیسف، در گفت‌و‌گو با شبکه‌ای‌بی‌سی نیوز گفت: «بیش از دو میلیون نفر که نیمی از آنها کودک هستند، در شرایطی وحشتناک زندگی می‌کنند و بزرگ‌ترین چالش، نیاز‌های بسیار گسترده آنهاست».

فریکر ادامه داد: «در واقع، همه مردم به نوعی نیازمند کمک هستند. کاری که ما انجام می‌دهیم این است که تلاش می‌کنیم ابتدایی‌ترین امکانات را به خانواده‌هایی برسانیم که چادرهایشان تخریب شده یا آسیب دیده است؛ چیز‌هایی مانند ورقه‌های پلاستیکی، پوشش‌های برزنتی و هر وسیله دیگری که بتواند تا حدودی توان آنها را برای مقابله با شرایط دشوار افزایش دهد».

زیرساخت‌های آب و فاضلاب غزه نیازمند بازسازی فوری است

اقدامات اضطراری یونیسف برای کمک‌رسانی ضروری است، اما در کنار آن باید راه‌حلی بلندمدت نیز در نظر گرفته شود. چادر‌ها و پوشش‌های برزنتی حفاظت چندانی در برابر طوفان‌های شدید فراهم نمی‌کنند و آسیب‌دیدگی سامانه‌های آب و فاضلاب همچنان سلامت و جان کودکان را به خطر می‌اندازد.

نبود دسترسی به آب سالم، امکانات بهداشتی و خدمات مربوط به شست‌وشو و نظافت، سلامت، امنیت و رفاه کودکان را تهدید می‌کند. بیماری‌های منتقل‌شونده از طریق آب، مانند وبا، به‌سرعت گسترش می‌یابند و کودکان زیر پنج سال به‌ویژه در برابر این بیماری‌ها آسیب‌پذیر هستند.

بر اساس گزارش جدید یونیسف درباره پیامد‌های ویرانگر حملات به خدمات آب و فاضلاب در مناطق درگیر جنگ، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از صد کیلومتر از خطوط لوله فاضلاب در غزه آسیب دیده است. در نتیجه، فاضلاب تصفیه‌نشده به دریای مدیترانه یا محل‌های موقت نگهداری فاضلاب تخلیه می‌شود.

در همین حال، کمبود سوخت و تجهیزات نیز تلاش‌ها برای امدادرسانی را با مشکل مواجه کرده است. یونیسف از رژیم صهیونیستی خواسته است اجازه ورود فوری پمپ، ژنراتور، قطعات یدکی و سایر تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر زیرساخت‌های آب و فاضلاب را صادر کند. این تجهیزات برای بازسازی تأسیساتی از جمله حوضچه جمع‌آوری آب‌های سطحی شیخ رضوان و تصفیه‌خانه فاضلاب شیخ عجلین ضروری هستند.

یونیسف از جامعه جهانی خواسته است به درخواست این نهاد برای ورود تمامی اقلام و تجهیزات بشردوستانه و حیاتی به غزه بپیوندد و منابع مالی فوری مورد نیاز برای اجرای برنامه زمستانی این سازمان در غزه به ارزش ۹۷.۵ میلیون دلار را تأمین کند.

یونیسف در پایان تأکید کرده است که کمک‌های مالی مردم به این نهاد، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

منبع: فوربز