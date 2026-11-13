آیزنکوت از مذاکره با احزاب صهیونیستی برای تشکیل کابینه جدید، حتی به‌صورت اقلیت، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گادی آیزنکوت، مسئول تشکیل کابینه جدید رژیم تروریستی اسرائیل درباره تلاش‌ها برای تشکیل این کابینه، به وجود دشواری‌ها و چالش‌هایی در هفته‌های آینده اذعان کرد، اما بر عزم خود برای عبور از این موانع به‌منظور بازگرداندن رژیم تروریستی اسرائیل به آنچه «آب‌های آرام» توصیف کرد، تاکید کرد.

آیزنکوت همچنین اعلام کرد که در گفت‌و‌گو با شرکای خود در حزب «یاشار» پیشرفت‌هایی داشته و برای استفاده از تمام گزینه‌های موجود و انجام همه تلاش‌ها به‌منظور تشکیل دولتی خوب و باثبات تلاش می‌کند.

وی افزود با همه فراکسیون‌های پارلمانی و اعضای کنست که با چهار اصل پیشنهادی او برای تشکیل کابینه موافق هستند، تماس گرفته و از آنها خواسته است در اسرع وقت وارد مذاکرات برای تشکیل یک کابینه اضطراری شوند؛ حتی اگر این کابینه، کابینه‌ای اقلیت باشد.

وی هشدار داد تلاش‌ها برای تشکیل کابینه با آنچه «بسیاری از فریبکاری‌ها و دروغ‌ها» در چارچوب تلاش‌ها برای ناکام گذاشتن این روند خواند، همراه خواهد بود و از همگان خواست با احتیاط با مطالب منتشرشده در این زمینه برخورد کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: گادی آیزنکوت ، کابینه اسرائیل ، نخست وزیر اسرائیل
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