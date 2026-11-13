باشگاه خبرنگاران جوان- حمید بورد روز جمعه در نشست بررسی طرح‌های بازسازی پالایشگاه‌های آسیب‌دیده در پارس جنوبی اظهار کرد: روند اقدامات انجام‌شده برای بازسازی مطلوب است، اما با توجه به اهمیت موضوع باید سرعت اجرای کار افزایش یابد و طرح‌های مرتبط با فاز‌های ۹ و ۱۰ نیز با تمرکز و جدیت بیشتری پیش بروند.

وی با بیان اینکه بازسازی زیرساخت‌های نفتی نباید صرفاً یک فعالیت اجرایی و صنعتی تلقی شود، افزود: اهمیت این پروژه‌ها به آثار مستقیم آنها بر منافع ملی و استمرار خدمات حیاتی کشور بازمی‌گردد و باید با چنین رویکردی برای تکمیل آنها برنامه‌ریزی کرد.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به وابستگی بخش عمده‌ای از جمعیت کشور به شبکه گازرسانی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۵ درصد کشور از گاز برخوردار است و به همین دلیل، هرگونه اختلال در تأمین این انرژی می‌تواند بر زندگی روزانه مردم تأثیر بگذارد.

بورد با تشریح شرایط تولید و مصرف گاز کشور گفت: در جریان جنگ حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز از دست رفته است. همچنین در روز‌های اوج مصرف، میزان ناترازی گاز به حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب می‌رسد.

وی افزود: اگرچه بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته دوباره به مدار تولید بازگشته و عملیات احیای سایر ظرفیت‌ها نیز ادامه دارد، اما با توجه به افزایش مصرف در فصل سرد، همچنان احتمال بروز ناترازی در روز‌های اوج مصرف زمستان وجود دارد.

بورد با تأکید بر اینکه رفع این چالش تنها از مسیر افزایش تولید امکان‌پذیر نیست، بیان کرد: در کنار تلاش کارکنان صنعت نفت برای بازگرداندن ظرفیت‌های تولید، کنترل مصرف در بخش‌های مختلف نیز باید به‌طور جدی دنبال شود.

درخواست صرفه‌جویی ۲۰ درصدی از مشترکان گاز

سرپرست وزارت نفت با اشاره به اینکه مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در برخی روز‌های زمستان به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد، بر ضرورت مشارکت مردم در مدیریت مصرف تأکید کرد.

وی گفت: کاهش حدود ۲۰ درصدی مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت شرایط داشته باشد و دستیابی به این هدف با رعایت چند نکته ساده در زندگی روزمره امکان‌پذیر است.

بورد افزود: تنظیم دمای محیط در سطح متعارف، استفاده از پوشاک گرم‌تر در روز‌های سرد و خودداری از روشن نگه‌داشتن همه وسایل گرمایشی در بالاترین درجه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مصرف کمک کند.

وی با تقسیم‌بندی راهکار‌های مقابله با ناترازی گاز به دو محور تولید و مصرف اظهار کرد: افزایش ظرفیت تولید وظیفه مجموعه صنعت نفت و گاز است و کارکنان این بخش با اجرای پروژه‌ها و فعالیت مستمر در این مسیر تلاش می‌کنند، اما مدیریت مصرف نیز بدون همراهی مردم و مشارکت عمومی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

تداوم تولید صنایع، نتیجه تلاش کارکنان صنعت نفت

سرپرست وزارت نفت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفظ تعادل در تأمین و مصرف فرآورده‌های نفتی گفت: تجربه مدیریت مصرف و تولید در این بخش نشان داده است که با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان شرایط را کنترل کرد و در حوزه گاز نیز صرفه‌جویی ۲۰ درصدی می‌تواند به مدیریت بهتر منابع کمک کند.

بورد ادامه داد: جلوگیری از توقف تولید در صنایع و حفظ جریان تأمین انرژی از مسئولیت‌های مهم صنعت نفت است؛ چراکه عملکرد این مجموعه تنها به تولید یک محصول محدود نمی‌شود و با زندگی میلیون‌ها نفر و فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی ارتباط دارد.

وی با قدردانی از کارکنان صنعت نفت بیان کرد: در ماه‌های گذشته تلاش شد محدودیت‌های ناشی از جنگ در حوزه تأمین انرژی به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم با کمبود مواجه نشوند. اینکه کشور تاکنون با بحران جدی انرژی روبه‌رو نشده، حاصل تلاش و مدیریت مجموعه کارکنان صنعت نفت و گاز است.

سرپرست وزارت نفت با توصیف فعالیت کارکنان این صنعت به‌عنوان بخشی از تلاش ملی برای دفاع از کشور اظهار کرد: همان‌طور که نیرو‌هایی در میدان‌های مختلف از کشور دفاع می‌کنند، کارکنان صنعت نفت نیز در جبهه تأمین انرژی وظیفه حفظ پایداری زیرساخت‌ها و استمرار خدمات را برعهده دارند.

بورد تأکید کرد: معیار موفقیت در بازسازی تأسیسات نفتی، صرفاً پایان عملیات اجرایی پروژه‌ها نیست، بلکه باید آثار این اقدامات در استمرار تولید، تأمین مطمئن گاز، آرامش خانواده‌ها و فعالیت بدون وقفه صنایع کشور دیده شود؛ ازاین‌رو، اجرای طرح‌های بازسازی باید با مسئولیت‌پذیری و نگاه ملی ادامه یابد.