باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران با حضور بازیکنان جوان در اولین بازی خود در تورنمنت بصره امروز (شنبه) ساعت ۱۸ به مصاف تیم ملی فلسطین می‌رود.

با توجه به تعویق یک ساله جام ملت‌های آسیا، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال فرصت را غنمیت شمرد و دست به جوانگرایی زد و تعداد زیادی از بازیکنان جوان را به تورنمنت بصره برد تا این جوانان در این رقابت‌ها محک بخورند. همچنین کاهش بیش از ۳ساله میانگین سنی بازیکنان تیم ملی ایران، از ۲۹.۶ به ۲۶.۱ سال، اتفاقی معنادار است.

البته سایت فدراسیون فوتبال اعلام کرد که غیبت برخی از بازیکنان با تجربه فقط مربوط به اردوی فعلی است و به معنای تغییر جایگاه و نقش آنها در برنامه‌های آینده تیم ملی نیست.

به عبارت دیگر کادر فنی تیم ملی قصد دارد از فرصت مسابقات پیش رو برای ارزیابی بازیکنان جوان استفاده کند؛ تصمیمی که می‌تواند به شناخت بیشتر از نسل جدید فوتبال ایران کمک کند، اما هنوز نمی‌توان آن را نشانه قطعی تغییر نسل در تیم ملی دانست.

همچنین در فهرست جدید تیم ملی خبری از علیرضا بیرانوند یکی از سه نامزد برترین بازیکن آسیا نیست البته دلیل این غیبت مصدومیت عنوان شده است. علاوه بر این، شجاع خلیل زاده در قلب دفاع هم فعلاً دعوت نشده تا تیم ملی به جوانانی مثل سامان فلاح و زارع میدان بدهد.

به هر حال میدان دادن به جوانان می‌تواند تاوان داشته باشد، اما جوانان با بازی‌کردن و انجام اشتباهات آبدیده و میدان‌دیده می‌شوند؛ بنابراین نتیجه بازی‌های تورنمنت عراق به‌هیچ‌وجه اهمیت ندارد همه منتظر درخشش جوانان و البته دستورات تاکتیکی کادر فنی هستند.

در آن طرف، تیم ملی فلسطین حریفی قابل‌احترام ولی همیشه بازنده برابر تیم ملی کشورمان بوده و ۳ شکست و ۳ مساوی حاصل رویارویی‌های ایران و فلسطین در میدان فوتبال بوده است.

همچنین ۶ بازیکن تیم ملی فلسطین در تورنمنت بصره، اولین تجربه ملی خود را تجربه می‌کنند. مهدی عاصی، خالد دادر، انس الحملوی، علی ربعی، ماهر درویش و انس بنی‌عوده تاکنون هیچ بازی ملی در کارنامه ندارند. از آن طرف، ابوالفضل رزاق‌پور، حسین گودرزی، ادیب زارعی، محمد خلیفه، اسماعیل قلی‌زاده، افشین صادقی، حبیب فرعباسی و محمدمهدی زارع، تجربه بازی ملی ندارند. البته فارسی بازیکن خیبر که به نیمار ایرانی مشهور شده به دلیل مصدومیت شنبه از روی سکو‌ها نظاره‌گر بازی تیم ملی خواهد بود.

به هر حال باید دید بازیکنان جوان تیم ملی فوتبال می‌توانند با برتری برابر تیم فلسطین، توانایی و قابلیت خود را به امیر قلعه نویی سرمربی تیم نشان بدهند یا نه!