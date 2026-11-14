قیمت نفت با وجود نوسان در طول هفته، در مسیر ثبت دومین کاهش هفتگی متوالی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - قیمت نفت در آستانه ثبت دومین کاهش هفتگی متوالی قرار دارد. این کاهش در حالی اتفاق می‌افتد که به نظر می‌رسد نگرانی بازار درباره احتمال ازسرگیری جنگ علیه ایران کاهش یافته است.

بر این اساس، قرارداد‌های آتی نفت برنت در ساعت ۱۷:۴۶ به وقت گرینویچ با ۵ سنت کاهش، معادل ۰.۰۵ درصد، به ۹۵ دلار و ۷۷ سنت در هر بشکه رسید.

همچنین، نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱۷ سنت کاهش، معادل ۰.۱۹ درصد، به میزان ۸۸ دلار و ۵۷ سنت در هر بشکه معامله شد.

نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت طی هفته در مسیر ثبت افتی حدود ۲ درصدی قرار داشتند. این در حالی است که قیمت این دو شاخص در هفته گذشته به‌ترتیب ۱۶ و ۱۳ درصد کاهش یافته بود.

تحلیلگران می‌گویند بازار نفت در حال تجربه تحولی اساسی است؛ به‌طوری‌که از یک سو ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ ایران کاهش یافته و از سوی دیگر، گزارش روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی از افزایش مازاد عرضه نفت در بازار جهانی حکایت دارد.

بر این اساس، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد بازار جهانی نفت در سه‌ماهه چهارم سال جاری میلادی بار دیگر با مازاد عرضه روبه‌رو خواهد شد؛ به‌طوری‌که میزان عرضه روزانه نفت حدود ۱.۷ میلیون بشکه از تقاضا بیشتر خواهد بود. این نخستین بار از زمان آغاز جنگ علیه ایران است که عرضه جهانی نفت از تقاضا پیشی می‌گیرد.

منبع: الجزیره