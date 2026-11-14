صهیونیست‌ها فاش کردند که رئیس ستاد ارتش رژیم اسرائیل با اصل حمله به ایران موافق است، اما بر سر زمان و چگونگی آن با برخی مقام‌ها اختلاف‌نظر دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان پخش رژیم تروریستی اسرائیل گزارش داد که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم از انجام حملات نظامی علیه ایران حمایت می‌کند، اما معتقد است چنین حملاتی باید در زمان مناسب و با شیوه‌ای مناسب انجام شود.

نکته اصلی در این اختلاف، مخالفت یا موافقت با اصل حمله به ایران نیست، بلکه زمان، دامنه و پیامد‌های احتمالی عملیات نظامی است. رئیس ستاد ارتش رژیم تروریستی اسرائیل در مواضع منتسب به او بر ضرورت سنجیدن شرایط عملیاتی و انتخاب زمان مناسب برای اقدام نظامی تاکید کرده است.

در مقابل، برخی مقام‌های سیاسی و امنیتی رژیم تروریستی اسرائیل خواهان حمله شدید به ایران هستند و بر ضرورت استفاده از فرصت‌های نظامی برای تضعیف توانمندی‌های ایران تاکید می‌کنند. اختلاف بر سر ارزیابی خطر گسترش درگیری، آمادگی ارتش، میزان خسارت احتمالی و پیامد‌های منطقه‌ای حمله نیز از محور‌های این بحث است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی، اختلاف زامیر با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم تروریستی اسرائیل در هفته‌های اخیر بر سر ضرورت و زمان‌بندی اقدام نظامی علیه ایران شدت گرفته است.

منبع: النشره

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، جنگ با ایران
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