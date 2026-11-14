باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهداف سفر به ازبکستان اظهار کرد: بهبود ظرفیت‌های حمل‌ونقلی دو کشور و رفع چالش‌های مرتبط با ورود و خروج کالا از محورهای اصلی مذاکرات بود.

به گفته وی، مشکلات رانندگان و تردد کامیونداران دو کشور و راهکارهای تسهیل تردد آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.



وزیر راه و شهرسازی افزود: تسهیل جابه‌جایی کالا در بخش‌های ریلی و جاده‌ای از دیگر موضوعات مورد توافق بود که پیگیری آن می‌تواند به توسعه مبادلات تجاری دو کشور کمک کند.



تشکیل کمیته مشترک برای توسعه کریدورهای منطقه‌ای



وی با تأکید بر اهمیت احیا و توسعه کریدورهای منطقه‌ای گفت: در ملاقات با وزیر حمل ونقل ازبکستان، مقرر شد کمیته مشترکی برای بررسی و پیگیری این موضوع تشکیل شود تا ارتباطات کریدوری میان ایران، ازبکستان و سایر کشورهای منطقه احیا و تقویت شود.



وزیر راه و شهرسازی، همچنین افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی را از اولویت‌های مشترک دو کشور دانست و خاطر نشان کرد: در این سفر، علاوه بر همکاری‌های ریلی و جاده‌ای، موضوع افزایش پروازها و توسعه ارتباطات هوایی نیز بررسی شد .



وی ابراز امیدواری کرد توافقات حاصل‌شده زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها و منافع مشترک دو ملت باشد.