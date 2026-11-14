باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی فوتبال ایران با جوانان باانگیزه راهی تورنمنت بصره شده و در اولین دیدار خود امروز در حالی به مصاف تیم فلسطین می‌رود که به نظر می‌رسد قلعه نویی تغییرات زیادی در ترکیب تیم ملی ایجاد کند.

بازیکنان باتجربه و مسن مانند علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، احسان حاج صفی و مهدی طارمی در تورنمنت بصره غایب هستند و جوانان این فرصت را دارند که توانایی خود را به اثبات برسانند تا یکی از مسافران جام ملت‌های آسیا شوند.

ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران برابر فلسطین به شرح زیر است:

پیام نیازمند، عارف آقاسی، محمد مهدی زارع، صالح حردانی، امید نورافکن، سعید عزت‌اللهی، محمد قربانی، محمد محبی، محمدمهدی محبی، امیرحسین حسین‌زاده و سردار آزمون