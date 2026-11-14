دو فروند نفتکش که با سامانه‌های راداری و موقعیت‌یاب خاموش، بطور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، با اصابت به مین دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ساعتی پیش دو فروند نفتکش که با سامانه های راداری و موقعیت یاب خاموش، بطور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، با اصابت به مین دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدند.

زبانه‌های آتش یکی از این دو کشتی، که از نوع سوپر نفتکش بوده، شب سواحل جنوبی تنگه هرمز را روشن کرده است.

نیروی دریایی سپاه به مالکان و شرکت های کشتیرانی هشدار می دهد تردد از تنگه هرمز بدون هماهنگی با مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و نادیده گرفتن ترتیبات ایرانی این تنگه، عاقبتی این چنین خواهد داشت.

برچسب ها: کشتی نفتکش ، تنگه هرمز ، نیروی دریایی سپاه
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