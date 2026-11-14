دو فروند نفتکش که با سامانه‌های راداری خاموش، سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، با اصابت به مین دریایی منفجر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: ساعتی پیش دو فروند نفتکش که با سامانه‌های راداری و موقعیت یاب خاموش، بطور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، با اصابت به مین دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدند.

زبانه‌های آتش یکی از این دو کشتی، که از نوع سوپر نفتکش بوده، شب سواحل جنوبی تنگه هرمز را روشن کرده است.

نیروی دریایی سپاه به مالکان و شرکت های کشتیرانی هشدار می دهد تردد از تنگه هرمز بدون هماهنگی با مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و نادیده گرفتن ترتیبات ایرانی این تنگه، عاقبتی این چنین خواهد داشت.

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برچسب ها: کشتی نفتکش ، تنگه هرمز ، نیروی دریایی سپاه
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۹ ۲۳ آبان ۱۴۰۵
حذف کارت سوخت تو جایگاه های پمپ بنزین چه صیغه ای است ؟ تو مردم استرس و اضطراب انداخته اگر تو تنگه هرمز پیروزی داشته باشیم اما تو پمپ بنزین ها مردم را کلافه کنه سرگردان کنه پیروزی ها به چشم نمیاد دولت موظف هست سوخت مردم را تامین کنه هر روز یک بدبختی برای مردم ایجاد می‌کنند بس کنید دیگه سر جدت تون تا هرچی میشه به ملت فشار می‌آورید ؟؟؟ خدا ازتون نگذره
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۰۱:۵۰ ۲۳ آبان ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۹ ۲۳ آبان ۱۴۰۵
احسنت. بزنید دشمن رو و رحم نکنید. اینها دشمنان خدا و بشریت هستند
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