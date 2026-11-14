 سوانح رانندگی روز جمعه در محورهای مواصلاتی آذربایجان‌غربی دست‌کم یک کشته و ۲۰ مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به امدادرسانی نجاتگران به مصدومان ۶ حادثه جاده‌ای در نقاط مختلف استان، اظهار کرد: در مرگبارترین سانحه که ظهر جمعه بر اثر انحراف و واژگونی یک دستگاه پژوپارس در جاده فرعی وردان ـ ینگجه محور سلماس ـ خوی رخ داد متأسفانه یک کودک ۸ ساله جان باخت و ۴ سرنشین دیگر مصدوم شدند که پیکر متوفی پس از رهاسازی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

وی افزود: همچنین در سانحه‌ای دیگر حوالی ساعت ۱۲:۳۶ سقوط یک دستگاه سمند سورن به دره در محور سردشت ـ میرآباد حوالی روستای هلوه ۵ مصدوم برجا گذاشت که توسط امدادگران پایگاه نلاس امدادرسانی شدند.

محبوبی در ادامه به سایر حوادث این روز اشاره کرد و گفت: برخورد تریلی با نیسان جونیور در محور مهاباد ـ ارومیه با ۳ مصدوم تصادف دو دستگاه پژو ۴۰۵ در جاده سلماس ـ خوی با یک مصدوم، واژگونی سواری پراید در محور بوکان ـ میاندوآب با ۳ مصدوم و تصادف پژو ۴۰۵ با پراید در محور شوط ـ پلدشت با ۴ مصدوم از دیگر ماموریت‌های جاده‌ای هلال‌احمر استان در روز جمعه بود.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی تمامی ۲۰ مصدوم این حوادث پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی از سوی نجاتگران پایگاه‌های مربوطه جهت تکمیل روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، هلال احمر
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