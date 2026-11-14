رییس اداره حفاظت محیط زیست قروه گفت: سه شکارچی غیرمجاز پرندگان وحشی در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قروه شناسایی و دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - توفیق زارعی گفت: مأموران یگان حفاظت در جریان گشت و پایش مناطق آزاد و حوزه استحفاظی این شهرستان، سه نفر را حین شکار غیرمجاز پرندگان وحشی شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از متخلفان، لاشه دو قطعه کبک شکارشده، دو قبضه سلاح شکاری دولول و تک‌لول، ۱۲ تیر فشنگ شکاری و یک دستگاه نورافکن کشف و ضبط شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست قروه تصریح کرد: پرونده متخلفان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و انتظامی ارجاع شده و خودروی آنان نیز با دستور قضایی توقیف شده است.

منبع:محیط زیست کردستان

برچسب ها: کردستان ، شکارچی غیرمجاز پرنده ، شکارکبک
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