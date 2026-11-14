باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های گروه A از گروه دوم از گروه دوم آلمان در خانه صربستان به برتری ۳ - ۱ دست یافت.

سرجان بابیچ مدافع صرب در دقیقه ۳ به اشتباه دروازه خودی را باز کرد. در ادامه فلوریان ویرتز و برایان گرودا در دقایق ۱۴ و ۵۰ دروازه صرب‌ها را باز کردند.

سرجان بابیچ در دقیقه ۵۶ موفق شد دروازه ژرمن‌ها را باز کند تا اشتباه خودش در نیمه اول را جبران کند.

در دیگر این گروه هلند با نتیجه قاطع ۷ - ۰ از سد یونان گذشت.

کریسنسیو سامرویل در دقیقه ۶ گل نخست لاله‌های نارنجی را زد. در ادامه تیجانی ریندرز در دقایق ۱۲، ۱۸ و ۳۳ موفق شد دروازه یونانی‌ها را باز کرد تا ضمن هت تریک در این بازی اختلاف به ۴ گل برسد.

یورین تیمبر نیز در دقایق ۴۰ و ۵۹ دروازه یونانی‌ها را باز کرد.

دونیل مالن نیز در دقیقه ۶۱ هفتمین گل بازی را زد تا یونانی‌ها با شکست سنگین راهی خانه شود.

از گروه یک این رقابت ها تیم ملی فوتبال اسکاتلند با نتیجه ۲ - ۱ از سد مقدونیه گذشت.

در دیگر دیدار این گروه اسلوونی و مقدونیه به تساوی بدون گل دست یافتند.