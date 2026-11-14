برخورد ۳ خودرو در محور شیراز خرامه ۲ فوتی و ۵ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: برخورد ۳ دستگاه خودرو وانت مزدا، تیبا و پژو ۴۰۵ در محور شیراز ـ خرامه، نرسیده به خالدآباد، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این تصادف ۲ فوتی و ۵ مصدوم بر جای گذاشت، افزود: کارشناسان اورژانس، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند که ۲ نفر در محل درمان و ۳ تن برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز انتقال داده شدند.

وکیل زاده بیان کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.