اروگوئه در دیداری دوستانه در خانه آرژانتین با نتیجه ۲ - ۱ به برتری دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و اروگوئه بامداد امروز در دیداری دوستانه به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ - ۱ اروگوئه به پایان رسید.

لئوناردو بالردی بازیکن آرژانتین در دقیقه ۴۸ به اشتباه دروازه خودی را باز کرد. ۵ دقیقه بعد ماکسیمیلیانو آرائوخو گل دوم اروگوئه را زد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

در ادامه آلبی سلسته برای جبران گل‌های خورده دست به آب و آتش زد و بالاخره در دقیقه ۷۳ خولیان آلوارز موفق شد قفل دروازه اروگوئه را باز کند.

بعد از گل اول آرژانتینی‌ها امید زیادی برای تساوی بازی پیدا کردند، اما حملات آن‌ها ثمری نداشت تا در خانه بازنده شوند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

 

برچسب ها: آرژانتین ، اروگوئه ، بازی دوستانه
خبرهای مرتبط
شریف: یک بازی دیگر داریم/ دختران ایران نماد غیرت و جنگندگی هستند
جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان/ ایران در رتبه ششم سطح B قرار گرفت
جام جهانی زیر ۱۵ سال آذربایجان؛
نونهالان ایران به جمع ۸ تیم برتر سطح B صعود کردند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان کار ایران در المپیک جوانان با رتبه ۳۸/ یک طلا، ۴ نقره و ۳ برنز برای ملی‌پوشان
ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران برابر فلسطین
برد سرخپوشان برابر تیم ملی جوانان/ محمودی برای پرسپولیس بازی کرد
تأکید قلعه‌نویی بر تمرینات سرعتی و انفجاری در چهارمین تمرین ملی پوشان در بصره
آخرین اخبار
ترکیب احتمالی تیم ملی فوتبال ایران برابر فلسطین
برد سرخپوشان برابر تیم ملی جوانان/ محمودی برای پرسپولیس بازی کرد
پایان کار ایران در المپیک جوانان با رتبه ۳۸/ یک طلا، ۴ نقره و ۳ برنز برای ملی‌پوشان
تأکید قلعه‌نویی بر تمرینات سرعتی و انفجاری در چهارمین تمرین ملی پوشان در بصره
مائوریسیو پوچتینو سرمربی منچستریونایتد شد
نصرتی: امیرحسین محمودی باید مشاوره درست بگیرد + فیلم
بیانیه اعتراضی استقلال به حکم پرونده یاسر آسانی
شکست تیم ملی جوانان در مقابل پرسپولیس
اکبرپور: امیدوارم استقلال از داوری‌ها ضرر نکند + فیلم
هاشمیان: باید قدر پیشکسوتان را بدانیم/ برای پرسپولیس آرزوی موفقیت می‌کنم + فیلم
شاهرودی: پرسپولیس متعلق به هواداران است؛ نباید سرمایه‌های آکادمی را از دست بدهیم + فیلم
تقابل ستاره‌های ۹۸ با پیشکسوتان استقلال اهواز در تهران + فیلم
ایران با شکست عربستان به فینال رسید
عضویت منصوریان برای دومین دوره متوالی در هیئت اجرایی بیسبال آسیا
استقلال با آسانی به دنبال محرومیت پرسپولیس است
فرصت ویژه سهراب به جوان‌های آکادمی استقلال
استقلال پشت سهراب می‌ایستد؟ حمایت مدیریتی در آزمون نتایج
رسیدگی به پرونده بیرانوند امروز در دادگاه CAS
پاسخ فیفا درباره پرونده آسانی؛ شانس برنده شدن پرسپولیس در cas را بالا برد