اروگوئه در دیداری دوستانه در خانه آرژانتین با نتیجه ۲ - ۱ به برتری دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم‌های ملی فوتبال آرژانتین و اروگوئه بامداد امروز در دیداری دوستانه به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ - ۱ اروگوئه به پایان رسید.

لئوناردو بالردی بازیکن آرژانتین در دقیقه ۴۸ به اشتباه دروازه خودی را باز کرد. ۵ دقیقه بعد ماکسیمیلیانو آرائوخو گل دوم اروگوئه را زد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

در ادامه آلبی سلسته برای جبران گل‌های خورده دست به آب و آتش زد و بالاخره در دقیقه ۷۳ خولیان آلوارز موفق شد قفل دروازه اروگوئه را باز کند.

بعد از گل اول آرژانتینی‌ها امید زیادی برای تساوی بازی پیدا کردند، اما حملات آن‌ها ثمری نداشت تا در خانه بازنده شوند.