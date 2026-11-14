باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - جنگل‌های بلوط کردستان، این میراث ارزشمند زاگرس، در سال‌های اخیر با تهدید‌هایی همچون خشکسالی، گسترش آفات و بیماری‌ها، ‏آتش‌سوزی و تخریب انسانی مواجه شده‌اند؛ تهدید‌هایی که اگرچه بخشی از آنها ریشه در تغییرات اقلیمی دارد، اما فشار‌های انسانی نیز ‏بر شدت آسیب‌پذیری این زیست‌بوم افزوده است. در چنین شرایطی، اجرای طرح‌های جنگلداری اجتماعی، عملیات احیایی، مبارزه با ‏آفات و تقویت یگان‌های حفاظتی در کنار مشارکت جوامع محلی، به مهم‌ترین راهبرد‌های صیانت از جنگل‌های بلوط کردستان تبدیل شده ‏است‎. ‎

جنگل‌های زاگرس از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی کشور به شمار می‌روند که نقش اساسی در حفظ منابع آب و خاک، جلوگیری از ‏فرسایش، تنظیم چرخه آب، ترسیب کربن و پایداری تنوع زیستی دارند. در این میان، کردستان به دلیل برخورداری از گستره قابل ‏توجه جنگل‌های طبیعی، جایگاه مهمی در زیست‌بوم زاگرس شمالی دارد؛ عرصه‌هایی که علاوه بر ارزش‌های اکولوژیکی، بخشی از ‏معیشت و زندگی جوامع محلی نیز به آنها وابسته است‎. ‎

‏۳۷۴‏‎ ‎هزار هکتار جنگل در کردستان؛ بلوط گونه غالب زاگرس شمالی

بهزاد شریفی‌پور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، درگفت وگوبا خبرنگارباشگاه خبرنگاران، با اشاره به وسعت جنگل‌های استان اظهار کرد: جنگل‌های ‏کردستان با مساحتی معادل ۳۷۴ هزار هکتار، بخش قابل توجهی از جنگل‌های غرب کشور و زاگرس شمالی را تشکیل می‌دهند و در ‏حوزه آبریز رودخانه‌های سیروان، زاب و زرینه‌رود گسترده شده است. ‏

‏ وی افزود: همچنین جنگل‌های استان در شهرستان‌های بانه، مریوان، سروآباد، کامیاران و بخش‌هایی از سنندج و سقز پراکنده شده‌اند‎. ‎

شریفی‌پور با بیان اینکه بلوط گونه غالب جنگل‌های کردستان است، افزود: گونه‌های مختلف بلوط شامل ویول، مازودار و برودار در ‏این جنگل‌ها پراکنش دارند و گونه‌هایی همچون بنه، گلابی وحشی، زالزالک، کیکم، زبان گنجشک، داغداغان و ارغوان نیز از ‏گونه‌های همراه این زیست‌بوم به شمار می‌روند‎. ‎

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به پراکنش جنگل‌ها در شهرستان‌های استان بیان کرد: بیشترین گستره جنگلی ‏کردستان در شهرستان‌های مریوان با ۱۱۷ هزار و ۲۷۸ هکتار و بانه با ۱۰۸ هزار و ۹۴۵ هکتار قرار دارد و شهرستان‌های ‏سروآباد، کامیاران، سنندج و سقز نیز از دیگر مناطق دارای پوشش جنگلی استان هستند‎. ‎

اجرای طرح جنگلداری اجتماعی در هشت پلاک جنگلی

شریفی‌پور با تشریح برنامه‌های حفاظت و احیای جنگل‌های استان اظهار کرد: اقدامات احیایی در جنگل‌های کردستان شامل غنی‌سازی ‏با بذر و نهال، توسعه جنگل از طریق بذرکاری و نهال‌کاری و مراقبت و نگهداری از ذخیره‌گاه‌های جنگلی است‎. ‎

وی افزود: کردستان به‌عنوان یکی از استان‌های پایلوت کشور در تهیه و اجرای طرح جنگلداری اجتماعی یا جنگلداری نوین انتخاب ‏شده و این طرح در هشت پلاک جنگلی شهرستان‌های سنندج و سروآباد شامل برقرو، نگل، لنگریز، ماضی‌بن، دگاگاه، کرآباد، رزآب و ‏نی‌آباد در حال تهیه و اجراست‎. ‎

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: همچنین با استفاده از اعتبارات محرومیت‌زدایی و تملک دارایی، عملیات ‏نهال‌کاری در حوزه‌های آبخیز رشکی بانه و چشمیدر سروآباد اجرا خواهد شد‎. ‎

وی با اشاره به وسعت عرصه‌های تحت پوشش این برنامه‌ها گفت: در مجموع ۱۲ هزار و ۳۷۷ هکتار از عرصه‌های جنگلی استان ‏در قالب اجرای طرح جنگلداری اجتماعی و عملیات بیولوژیک تحت پوشش اقدامات پیش‌بینی‌شده قرار خواهد گرفت‎. ‎

پایش مستمر جنگل‌ها برای مقابله با تخریب و تصرف

یکی از مهم‌ترین محور‌های حفاظت از جنگل‌های کردستان، جلوگیری از تخریب، قطع درختان، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی ‏است؛ موضوعی که به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان، با تقویت نظارت میدانی و فعالیت مستمر نیرو‌های حفاظتی دنبال می‌شود‎. ‎

شریفی‌پور در این باره اظهار کرد: صیانت و احیای منابع طبیعی از رسالت‌های اصلی این مجموعه است و همکاران منابع طبیعی ‏به‌صورت مستمر در راستای انجام وظایف قانونی خود فعالیت می‌کنند‎. ‎

وی افزود: بر اساس تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، به محض مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی در ‏عرصه‌های منابع طبیعی، اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود‎. ‎

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به تقویت نظارت میدانی در شهرستان‌ها بیان کرد: با بلوک‌بندی شهرستان‌های ‏تابعه از نظر حفاظتی و تعیین مسئول مشخص برای هر محدوده، پایش عرصه‌های طبیعی با دقت بیشتری انجام می‌شود‎. ‎

وی اضافه کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی نیز در پاسگاه‌های حفاظتی ادارات شهرستان‌ها به‌صورت شبانه‌روزی و برخط در آماده‌باش ‏قرار دارد و شهروندان می‌توانند گزارش‌های مربوط‎ ‎به تصرفات غیرقانونی و تخریب منابع طبیعی را از طریق سامانه‌های ۱۵۰۴ و ‏‏۱۳۹ اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود‎. ‎

خشکسالی و آفات؛ دو تهدید جدی برای جنگل‌های بلوط

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به تهدید‌های زیستی جنگل‌های بلوط استان اظهار کرد: جوانه‌خوار بلوط یکی از ‏آفات مهم و تهدیدکننده جنگل‌های بلوط در کردستان و دیگر مناطق زاگرسی است که با تغذیه از جوانه‌های تازه و برگ‌های در حال ‏رشد، توان فتوسنتز و تولید انرژی درختان را کاهش می‌دهد‎. ‎

شریفی‌پور افزود: در صورت شدت گرفتن آلودگی، تاج درختان دچار تنک‌شدگی شده و ضعف عمومی درخت می‌تواند زمینه‌ساز ‏خشکیدگی و مرگ تدریجی آن شود‎. ‎

وی با اشاره به عوامل تشدیدکننده آسیب‌های آفات گفت: خشکسالی‌های متوالی و تنش‌های محیطی با تضعیف توان دفاعی درختان بلوط، ‏میزان آسیب‌پذیری آنها را در برابر آفات افزایش می‌دهد‎. ‎

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان ادامه داد: علاوه بر جوانه‌خوار بلوط، برخی آفات و بیماری‌های دیگر از جمله زغالی ‏بلوط و بیماری‌های قارچی نیز می‌توانند سلامت درختان و کیفیت بذر‌ها را تحت تأثیر قرار دهند‎. ‎

وی با اشاره به شرایط آسیب‌پذیرتر برخی عرصه‌های جنگلی بیان کرد: جنگل‌های تک‌گونه و پیر، مناطقی که با چرای بیش از حد دام ‏مواجه هستند و عرصه‌هایی که در سال‌های اخیر تنش خشکسالی را تجربه کرده‌اند، به دلیل کاهش توان بازسازی طبیعی و ضعف بنیه ‏درختان، بیشتر در معرض آسیب‌های ناشی از آفات قرار دارند‎. ‎

مبارزه با آفات در هزار و ۸۰ هکتار از جنگل‌های کردستان

شریفی‌پور با اشاره به برنامه‌های پایش و کنترل آفات جنگلی اظهار کرد: پایش تخصصی آفات هر سال در زمان‌های مشخص و ‏متناسب با شرایط اکولوژیکی آنها، توسط کارشناسان و متخصصان منابع طبیعی و در مواردی با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز ‏تحقیقاتی انجام می‌شود‎. ‎

وی افزود: عملیات مبارزه با آفات نیز متناسب با اعتبارات تخصیصی استانی و ملی در مناطق دارای شرایط بحرانی اجرا می‌شود‎. ‎

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت: در سال ۱۴۰۴ عملیات مکانیکی و بیولوژیکی مبارزه با آفات در سطح هزار و ۸۰ ‏هکتار انجام شد که از این میزان، ۹۰۰ هکتار مربوط به مبارزه فیزیکی و ۱۸۰ هکتار مربوط به مبارزه بیولوژیکی بود‎. ‎

وی اضافه کرد: در سال جاری نیز عملیات حذف فیزیکی آفت نیمه‌انگلی لورانتوس در سطح ۹۰۰ هکتار از جنگل‌های تحت مدیریت ‏در شهرستان‌های بانه، مریوان و سروآباد در حال انجام است‎. ‎

تجهیز نیرو‌های منابع طبیعی برای مقابله با آتش‌سوزی

یکی دیگر از محور‌های مهم حفاظت از جنگل‌های کردستان، آمادگی برای مقابله با آتش‌سوزی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی است؛ ‏موضوعی که به دلیل گستردگی مناطق جنگلی و دشواری دسترسی به برخی نقاط، نیازمند تجهیزات تخصصی و نیرو‌های آموزش‌دیده ‏است‎. ‎

شریفی‌پور با اشاره به امکانات و تجهیزات مقابله با آتش‌سوزی اظهار کرد: تجهیزات مورد استفاده در این حوزه به دو گروه انفرادی و ‏گروهی تقسیم می‌شوند که سازمان منابع طبیعی هر سال بخشی از این تجهیزات را در اختیار استان‌ها قرار می‌دهد‎. ‎

وی افزود: اداره‌کل منابع طبیعی کردستان نیز با پیگیری و رایزنی برای جذب اعتبارات استانی، نسبت به تهیه تجهیزات مورد نیاز ‏ادارات تابعه و گروه‌های تخصصی مستقر در پایگاه‌های مدیریت آتش‌سوزی اقدام می‌کند‎. ‎

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از خودرو‌های کمک‌دار، پتروفایر، لباس و کفش مخصوص حریق، آتش‌کوب، هدلامپ و ‏دمنده به‌عنوان بخشی از تجهیزات مورد استفاده برای مهار آتش‌سوزی نام برد‎. ‎

وی با اشاره به توزیع تجهیزات جدید در سال جاری گفت: امسال نیز همانند سال‌های گذشته، با تأکید بر حفظ جان و ایمنی نیرو‌های ‏عملیاتی، تجهیزاتی از جمله لباس و کفش مخصوص، آتش‌کوب و دمنده توزیع شده است‎. ‎

شریفی‌پور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وقوع آتش‌سوزی بیشتر در نواحی غربی و مناطق جنگلی استان گزارش می‌شود، اولویت ‏توزیع تجهیزات با شهرستان‌هایی است که بیشتر در معرض حریق قرار دارند‎. ‎

آموزش همیاران طبیعت و دهیاران برای مهار آتش

وی با تأکید بر نقش آموزش و مشارکت مردم در پیشگیری از آتش‌سوزی‌ها اظهار کرد: آموزش‌های تخصصی برای کارکنان منابع ‏طبیعی و همیاران طبیعت هر سال برگزار می‌شود و در این زمینه از ظرفیت نیرو‌های جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی و اورژانس نیز ‏استفاده می‌کنیم‎. ‎

شریفی‌پور افزود: امسال با فراخوان عمومی، دوره آموزشی تخصصی مدیریت آتش با حضور کارکنان مرتبط، همیاران طبیعت و ‏دهیاران به‌عنوان مدیران بحران در مناطق محلی و روستایی برگزار شد‎. ‎

وی ادامه داد: این دوره با حضور مدرس ملی سازمان منابع طبیعی و مدرسان برتر استانی در زمینه آموزش‌های تخصصی امداد، در ‏مرکز آموزش‌های منابع طبیعی و کشاورزی برگزار شد و محتوای آن به‌صورت مجازی و از طریق شبکه شاد نیز در سطح کشور ‏در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت‎. ‎

جنگل‌های بلوط؛ پناهگاه تنوع زیستی و حیات‌وحش زاگرس

در کنار اقدامات منابع طبیعی برای حفاظت و احیای عرصه‌های جنگلی، صیانت از تنوع زیستی و گونه‌های جانوری وابسته به این ‏زیست‌بوم نیز از مسئولیت‌های مهم حوزه محیط زیست به شمار می‌رود؛ چراکه جنگل‌های بلوط تنها مجموعه‌ای از درختان نیستند، ‏بلکه زیستگاهی ارزشمند برای گونه‌های گیاهی و جانوری و بخشی از شبکه ارتباطی حیات‌وحش زاگرس محسوب می‌شوند‎. ‎

فرزاد زندی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان، درگفت وگوبا خبرنگار باشگاه خبرنگاران با تأکید بر اهمیت راهبردی جنگل‌های بلوط در حفظ تعادل اکولوژیکی ‏منطقه اظهار کرد: این جنگل‌ها در حفظ تنوع زیستی، جلوگیری از فرسایش خاک، تنظیم چرخه آب و مقابله با تغییرات اقلیمی نقش ‏مهمی دارند و معیشت بخش بزرگی از جوامع انسانی کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به این زیست‌بوم وابسته است‎. ‎

وی با اشاره به برآورد‌های مطالعاتی درباره وسعت جنگل‌های استان افزود: بر اساس آخرین مطالعات انجام‌شده از سوی اداره‌کل منابع ‏طبیعی و آبخیزداری استان، مساحت جنگل‌های کردستان حدود ۲۵۶ تا ۳۲۰ هزار هکتار برآورد شده است که معادل حدود ۴.۳ تا ‏‏۵.۶ درصد از مجموع جنگل‌های زاگرس است‎. ‎

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان بیان کرد: جنگل‌های بلوط حدود ۸.۸ درصد از مساحت استان را پوشش می‌دهند و عمدتاً در ‏مناطق غربی استان، به‌ویژه شهرستان‌های بانه، مریوان، سروآباد و کامیاران پراکنده شده‌اند‎. ‎

زندی با اشاره به گونه‌های گیاهی و جانوری وابسته به این زیست‌بوم گفت: بلوط ایرانی یا برودار، ویول، بادام کوهی، ارژن و ‏گونه‌های مختلف مرتعی از مهم‌ترین پوشش‌های گیاهی جنگل‌های استان هستند. همچنین گونه‌هایی همچون خرس قهوه‌ای، پلنگ، گرگ، ‏روباه، شغال، سمور سنگی، سنجاب ایرانی، کبک، تیهو و انواع پرندگان شکاری در این زیستگاه‌ها زندگی می‌کنند‎. ‎

وی ادامه داد: جنگل‌های بلوط به‌عنوان پناهگاه حیات‌وحش و کریدور‌های زیستگاهی، نقش مهمی در حفظ جمعیت گونه‌های جانوری و ‏تداوم جریان ژنی میان زیستگاه‌های طبیعی دارند و تخریب این عرصه‌ها می‌تواند بقای گونه‌های وابسته به آنها را با تهدید مواجه کند‎. ‎

پایش زوال بلوط و تغییرات زیستگاهی در کردستان

زندی با اشاره به برنامه‌های پایش وضعیت اکولوژیکی جنگل‌ها اظهار کرد: گشت‌های میدانی، ثبت مشاهدات گونه‌های گیاهی و ‏جانوری، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی از جمله ‏روش‌های مورد استفاده برای پایش وضعیت زیستی این مناطق است‎. ‎

وی افزود: شناسایی تغییرات پوشش گیاهی، رصد آفات و بیماری‌ها، بررسی روند خشکیدگی درختان و پایش پدیده زوال بلوط از ‏محور‌های مهم این اقدامات به شمار می‌رود‎. ‎

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به تهدید‌های حیات‌وحش در مناطق جنگلی و حفاظت‌شده استان بیان کرد: تخریب ‏زیستگاه، شکار غیرمجاز و تغییرات اقلیمی از جمله عواملی هستند که حیات‌وحش کردستان را تحت تأثیر قرار می‌دهند‎. ‎

وی خاطرنشان کرد: گشت و کنترل مناطق، برخورد با شکار غیرمجاز، توسعه مناطق تحت مدیریت و حفاظت‌شده، نصب دوربین‌های ‏پایش حیات‌وحش و آموزش جوامع محلی از جمله اقدامات انجام‌شده برای صیانت از گونه‌های جانوری است‎. ‎

زندی اضافه کرد: رویکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال‌های اخیر به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین حفاظتی از جمله ‏سامانه‌های پایش مدار بسته، پهپاد‌ها و دوربین‌های با بزرگنمایی بالا حرکت کرده است تا امکان نظارت دقیق‌تر بر زیستگاه‌ها و مناطق ‏حساس فراهم شود‎. ‎

تغییرات اقلیمی؛ تهدیدی فراتر از خشکیدگی درختان

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی بر سلامت جنگل‌های استان اظهار کرد: کاهش بارندگی و ‏افزایش دما موجب بروز تنش آبی در درختان بلوط، افزایش آسیب‌پذیری آنها در برابر آفات و بیماری‌ها، تشدید پدیده زوال بلوط و ‏کاهش زادآوری طبیعی می‌شود‎. ‎

وی افزود: این شرایط علاوه بر تأثیر بر پوشش گیاهی، پراکنش و بقای گونه‌های جانوری وابسته به جنگل را نیز تحت تأثیر قرار ‏می‌دهد و می‌تواند به جابه‌جایی زیستگاه‌ها و شکل‌گیری تغییرات جدید در پراکنش گونه‌های حیات‌وحش منجر شود‎. ‎

زندی با بیان اینکه خشکیدگی درختان و کاهش تراکم پوشش گیاهی از جمله تغییرات قابل توجه در برخی زیستگاه‌هاست، یادآور شد: از ‏بین رفتن زیستگاه‌های موجود و شکل‌گیری زیستگاه‌های جدید می‌تواند از پیامد‌های مستقیم تغییرات آب‌وهوایی و تغییر اقلیم باشد‎. ‎

وی عوامل طبیعی و انسانی را در تضعیف اکوسیستم جنگلی استان مؤثر دانست و گفت: خشکسالی، آفات و بیماری‌ها در کنار عواملی ‏همچون آتش‌سوزی، تخریب و تغییر کاربری، قطع اشجار، قاچاق چوب و زغال‌گیری از جمله تهدید‌های این زیست‌بوم ارزشمند ‏هستند‎. ‎

مشارکت مردم؛ حلقه اصلی حفاظت از جنگل‌های بلوط

زندی با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حفاظت از طبیعت اظهار کرد: تشکل‌های محیط‌زیستی در پایش عرصه‌های طبیعی، ‏اطلاع‌رسانی، آموزش عمومی، مشارکت در فعالیت‌های حفاظتی و گزارش تخلفات نقش مؤثری دارند‎. ‎

وی افزود: توانمندسازی این تشکل‌ها، حمایت‌های مالی و فنی، مشارکت دادن آنها در تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد سازوکار‌های مشارکتی ‏در سطح محلی می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر مردم در حفاظت و احیای جنگل‌های بلوط زاگرس را فراهم کند‎. ‎

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان آموزش عمومی را یکی دیگر از محور‌های مهم حفاظت از منابع طبیعی دانست و گفت: ‏برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی، تولید محتوای رسانه‌ای، همکاری با مدارس و دانشگاه‌ها، اجرای پویش‌های اطلاع‌رسانی و ‏مشارکت در مناسبت‌های محیط زیستی از جمله برنامه‌هایی است که برای افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت جنگل‌های بلوط دنبال ‏می‌شود‎. ‎

وی در تشریح اولویت‌های حفاظتی سال آینده بیان کرد: تداوم پایش پدیده زوال بلوط، حفاظت از زیستگاه‌های حساس، کنترل شکار ‏غیرمجاز، پیشگیری از آتش‌سوزی، توسعه آموزش‌های محیط زیستی، افزایش مشارکت مردمی و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی از ‏محور‌های اصلی برنامه‌های حفاظتی خواهد بود‎. ‎

زندی در پایان با تأکید بر اینکه جنگل‌های بلوط کردستان میراثی ملی و سرمایه‌ای بین‌نسلی هستند، خاطرنشان کرد: حفاظت از این ‏سرمایه طبیعی بدون همراهی و مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین باید از قطع درختان، ایجاد آتش‌سوزی، رهاسازی زباله و ‏تخریب زیستگاه‌های طبیعی پرهیز کنیم و گزارش تخلفات محیط زیستی را جدی بگیریم تا این میراث ارزشمند برای نسل‌های آینده حفظ ‏شود‎. ‎

نجات بلوط‌های زاگرس؛ مسئولیتی فراتر از یک دستگاه اجرایی

آنچه از مجموع برنامه‌ها و اظهارات مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست کردستان برمی‌آید، این است که جنگل‌های بلوط استان با ‏مجموعه‌ای از تهدید‌های به‌هم‌پیوسته مواجه هستند؛ تهدید‌هایی که مقابله با آنها تنها با اجرای عملیات مقطعی امکان‌پذیر نیست و به ‏برنامه‌ریزی بلندمدت، تأمین اعتبار پایدار، پایش مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد‎. ‎

اجرای طرح جنگلداری اجتماعی در هشت پلاک جنگلی، پیش‌بینی اقدامات احیایی در ۱۲ هزار و ۳۷۷ هکتار از عرصه‌های استان، ‏مبارزه با آفات در مناطق آسیب‌پذیر و تقویت تجهیزات و آموزش نیرو‌های حفاظتی، گام‌هایی در مسیر صیانت از این سرمایه طبیعی ‏است؛ اما اثربخشی این اقدامات باید با ارزیابی نتایج میدانی، میزان موفقیت عملیات احیا و روند کاهش تخریب و زوال جنگل‌ها سنجیده ‏شود‎. ‎

از سوی دیگر، حفاظت از بلوط‌های زاگرس بدون مشارکت جوامع محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد و شهروندان امکان‌پذیر نیست. ‏جلوگیری از قطع درختان، پیشگیری از آتش‌سوزی، کنترل چرای بی‌رویه، گزارش تخلفات و افزایش آگاهی عمومی باید به بخشی از ‏فرهنگ حفاظت از طبیعت تبدیل شود‎. ‎

جنگل‌های بلوط کردستان تنها میراث طبیعی امروز نیستند؛ آنها پشتوانه حیات نسل‌های آینده، حافظ آب و خاک و پناهگاه گونه‌های ‏ارزشمند جانوری‌اند. حفظ این سرمایه بین‌نسلی مستلزم آن است که حفاظت از جنگل‌ها از مرحله شعار و اقدامات مقطعی فراتر رود ‏و به برنامه‌ای مستمر، هماهنگ و قابل ارزیابی تبدیل شود؛ چراکه نجات بلوط‌های زاگرس، در حقیقت نجات بخشی از آینده ‏زیست‌محیطی ایران است‎. ‎